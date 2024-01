Alimentazione, se vuoi vivere a lungo allora smetti subito di mangiare questi cibi

Secondo il biologo David Siclair, per vivere a lungo meglio stare alla larga da alcuni alimenti. Ecco cosa devi smettere di mangiare.

Secondo David Sinclair, biologo e famoso ricercatore di Harvard, ci sono cinque alimenti che andrebbero assolutamente evitati per avere una vita lunga e in buona salute.

In particolare, il rinomato studioso ha evidenziato come stare alla larga da cinque cibi (spesso protagonisti sulle nostre tavole) e adottare un corretto stile di vita sia il segreto della longevità.

Così facendo ha spiegato Sinclair, vero e proprio punto di riferimento nel campo dell’alimentazione “ho ritardato la mia età biologica di 30 anni”. Vediamo allora, cosa è meglio smettere di mangiare per vivere a lungo.

Longevità: i cibi da evitare

Secondo il dottor David Sincler, il segreto di una lunga vita sta soprattutto nell’alimentazione. Il rinomato studioso sostiene, infatti, che evitando cinque specifici alimenti, avrebbe ritardato la sua età biologica di 30 anni. Per Sinclair, il nemico numero uno è lo zucchero. Diversi studi hanno dimostrato come lo zucchero favorisca la glicazione delle proteine, compromettendone la funzione cellulare. Motivo, per cui, ha evidenziato l’esperto il consumo di zucchero e fruttosio accelera il processo di invecchiamento e aumenta il rischio di incappare in malattie croniche. Insomma, chi vuole vivere a lungo dovrebbe preferire dolcificanti naturali e stare alla larga da bevande zuccherate e succhi lavorati.

Un altro pericolo per la longevità è rappresentato dai carboidrati raffinati, come quelli presenti nel pane bianco e nei cracker. Numerosi studi hanno scoperto che chi ha un’alimentazione ricca carboidrati raffinati, oltre ad invecchiare più velocemente, ha una maggiore possibilità di sviluppare malattie cardiache e diabete di tipo 2. Il biologo consiglia, inoltre, di ridurre il consumo di carne e latticini colpevoli di aumentare il rischio di incappare in malattie cardiovascolari o, peggio, di sviluppare tumori. Infine, meglio allontanare dalla propria dieta gli alimenti ultra – processati e quelli che contengono additivi, conservanti e aromi artificiali che influiscono, secondo Sinclair, negativamente sulla salute e accelerano il processo di invecchiamento. A tal proposito, suggerisce di optare per cibi freschi e preparati in casa.

Oltre alla dieta, l’esperto esorta all’adozione di uno stile di vita salutare. Dunque, suggerisce di evitare il fumo e il consumo di alcol. In più sottolinea l’importanza di praticare una regolare attività fisica, anche una semplice passeggiata di circa 20 minuti al giorno, può donare incredibili benefici per la salute e la longevità.