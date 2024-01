Canone Rai 2024, per ottenere l’esenzione dal pagamento c’è una cosa da fare in fretta

Alcune categorie di cittadini sono esonerati dal pagamento del Canone Rai, ma per usufruire di questa possibilità devono presentare una specifica richiesta.

In tema Canone Rai sono diverse le novità per il 2024. A partire da gennaio, infatti, l’imposta che tutti i cittadini possessori di almeno una tv collegata all’antenna in casa, sarà meno esosa. Proprio come previsto dalla Legge di Bilancio, il Canone Rai scende da 90 a 70 euro. Resta invariato il metodo di pagamento che, come per gli anni precedenti, resta incluso nella bolletta della luce o, in alternativa, con il Modello F24.

Non ci sono modifiche neanche per ciò che riguarda le esenzioni. Sono esonerati dal pagamento del Canone Rai gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8 mila euro, i diplomatici e militari stranieri e tutti coloro che non hanno un apparecchio televisivo in casa.

Tuttavia, l’esenzione dal pagamento non scatta in automatico, ma chi non ha l’obbligo di pagare la tassa sulla televisione deve presentare una specifica domanda entro il 31 gennaio 2024 e attestare di essere in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’esonero.

Esenzione Canone Rai: come richiederlo

Manca davvero pochissimo alla scadenza per il pagamento del Canone Rai. Come abbiamo anticipato, l’imposta è obbligatoria per tutti i cittadini che hanno in casa almeno un apparecchio radio televisivo e può essere pagata tramite le bollette dell’energia elettrica o con Modello F24 con codice di tributo TVRI.

Tuttavia, ci sono delle categorie di contribuenti a cui spetta l’esonero dal pagamento. Nello specifico, possono chiedere l’esenzione Canone Rai, gli over 75 con reddito inferiore a 8 mila euro, i diplomatici, i militari stranieri e chi non ha in casa una televisione o un altro apparecchio elettronico. In ogni caso, questa possibilità non scatta in automatico, ma chi possiede i requisiti richiesti deve comunicare di avere diritto all’esenzione entro il 31 gennaio 2024.

La domanda di esenzione può essere presentata in vari modi. Può essere inviata tramite posta raccomandata, oppure, via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. La richiesta per non pagare la tassa sulla televisione può essere inoltrata anche all’Agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni che vengono fornite, la procedura può anche essere completata online. Chi presenta la domanda entro la scadenza fissata, avrà diritto a non pagare per l’intero anno. Al contrario, presentare la richiesta dopo il 31 gennaio significa essere esonerati solo per il secondo semestre. In ogni caso, successivamente al pagamento, può essere richiesto il rimborso tramite un apposito modello presente sul portale web dell’Agenzia delle Entrate.