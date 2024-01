Attenzione! Negli USA scatta l’allerta per il cibo per animali a marchio Purina: cani e gatti in pericolo?

Grande allerta per gli amanti dei pets in USA si stanno verificando le confezioni di Purina il cibo per cani e gatti

Pericolo di morte per cani e gatti in USA se usi questo alimento? Ma è davvero così? I proprietari di pets sono in stato di allerta, la polemica scatenata sul cibo per animali domestici del brand Purina è al centro della discussione. Sembra che ci siano state numerose segnalazioni per sintomi avversi anche pesanti nei pets. Cosa sta succedendo?

Sembra che molti animali domestici, in particolare gatti e cani abbiamo avuto problemi di salute dopo aver assunto cibo confezionato. Ma può essere davvero un problema del marchio o dipende da altre cose? Il magazine online greenme.it riporta la notizia che sta diventando virale online, ecco di cosa si tratta e cosa risponde l’azienda.

Cibo per animali sospettato di creare problemi alla salute dei pets

Sono due settimane che negli Stati Uniti si parla di un argomento che ha messo in allerta tutti i proprietari di cani e gatti. La discussione verte su alimenti per animali realizzati da un noto brand specializzato nel cibo per animali domestici, Purina. Ma a cosa è dovuta la preoccupazione che sta dilagando rapidamente arrivando fino in Italia? Sembra che ci siano molte segnalazioni alla base del problema, queste riguardano i sintomi preoccupanti che alcuni pets hanno avuto dopo aver mangiato questo tipo di alimento.

La sintomatologia comprenderebbe vomito, letargia e in alcuni casi anche convulsioni. Molti cani e gatti hanno avuto malesseri evidenti dopo aver assunto pasti per animali a marchio Purina, nei casi più gravi si parlerebbe di morte dei pets. L’allerta si è diffusa velocemente anche grazie a video pubblicati su Tik Tok. Anche su Facebook la notizia sta dilagando, Kelly Bone amministratore del gruppo “Saving Pets One Pet @ A Time”, dichiara in un post che molte persone gli hanno scritto segnalando la malattia e la morte di cani e gatti.

Tutto questo sembra essere avvenuto dopo aver mangiato Purina Pro Plan, la formulazione di alimenti per animali domestici in vendita in diverse versioni. Bone ha scritto che tra i sintomi che sembrerebbero segnalare il problema sono anche sanguinamento intestinale, dimagrimento rapido, debolezza a livello muscolare degli amici a quattro zampe. L’azienda Purina si difende negando qualsiasi tipo di responsabilità in merito agli episodi riportati confermando che i prodotti Purina non hanno alcun problema di sicurezza e salute per gli animali.

In un comunicato online, i responsabili Purina hanno chiarito la loro posizione.

“I proprietari di animali continuano ad essere comprensibilmente spaventati dalle voci online secondo cui esiste un problema con gli alimenti per animali Purina. Questa voce è falsa e siamo rattristati nel vedere la confusione e la paura che ha causato ai proprietari di animali domestici. Non ci sono problemi di salute o sicurezza con i nostri prodotti e possono continuare a essere nutriti con fiducia”.

L’azienda prosegue il comunicato scrivendo:

“Prendiamo sempre molto sul serio il feedback dei proprietari di animali domestici e dei veterinari interessati. Alla luce di queste voci, il nostro team di controllo qualità ha esaminato tutti i contatti in entrata dei consumatori, la produzione e i dati di controllo qualità (compresi test sugli ingredienti, dati analitici durante tutto il processo di produzione e test post-produzione di controllo qualità) per l’ultimo anno, e non abbiamo trovato dati o tendenze che indichino un problema. Continuiamo a tenere sotto controllo questa situazione e siamo certi che se si dovesse verificare la possibilità che si verifichi un problema reale, agiremo immediatamente e ci assicureremo che i nostri consumatori abbiano le informazioni di cui hanno bisogno”.

Nel frattempo arrivano continuamente segnalazioni da diverse nazioni tra cui Israele, Serbia, Regno Unito, Canada.