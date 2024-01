Le tre dipendenze più pericolose figlie dell’era moderna che quasi nessuno conosce

Al passo coi tempi esistono alcune cose o attività che ci rendono schiavi quasi al pari dei vizi proibiti che però hanno radici nel passato

Le dipendenze non sono più solo quelle classiche che tutti conosciamo come quelle relative all’alcol, al gioco o alle sostanze stupefacenti. Ci sono tante problematiche figlie dell’epoca in cui viviamo che spesso tendiamo a sottovalutare e a non considerare nemmeno chissà quanto pericolose, in realtà però possono esserlo.

In particolar modo esistono tre tipologie di dipendenze con cui molte persone si ritrovano ad avere a che fare al giorno d’oggi. Andiamo a conoscerle così da evitare che la situazione possa precipitare. Approfondire queste tematiche può essere utile anche per capire come si stanno evolvendo alcune dinamiche della società contemporanea.

Le tre dipendenze moderne che in pochi considerano

Ad esempio molte persone e non solo quelle più giovani sono completamente schiave dei social media. Sentono sempre e comunque l’esigenza di postare qualcosa e di far sapere ai propri contatti i loro pensieri e le loro attività. Se viene rilasciato un nuovo social sono sempre in prima linea e pronte a creare un account. Così non va bene, la vita vera è quella che si vive al di fuori di queste piattaforme.

Incredibile ma vero anche la dipendenza dal lavoro è uno dei disagi dei nostri tempi. Soprattutto chi ha intrapreso la carriera che desiderava fin da bambino si infila in un tunnel dove più lavora e più crede di star bene lasciando da parte anche gli affetti più cari. In questo modo si rischia di isolarsi e di compromettere i rapporti con la famiglia e con gli amici che vedendosi sempre respinti ad un certo punto si stuferanno di rimanere alla finestra ad aspettare.

Attenzione anche allo shopping online. Spesso viene associato ad un sentimento di vergogna o addirittura ad un senso di colpa che può causare ansia o disturbi depressivi. Si vive una fugace sensazione di benessere dopo ogni acquisto, ma in realtà non ci si sente affatto meglio. Da non trascurare il fattore economico. A furia di spendere si va in contro ad uno sperpero eccessivo delle proprie finanze per prodotti, indumenti e accessori che in realtà non servono realmente. Dunque laddove si faccia caso a comportamenti di questo tipo da parte di qualcuno di propria conoscenza sarebbe giusto metterlo dinanzi ai pericoli che corre in modo tale che possa uscirne da solo o con l’aiuto di qualcuno.