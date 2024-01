L’Oroscopo non lascia scampo: per questi segni zodiacali sono in arrivo delle grandi litigate

Secondo le previsioni delle stelle alcuni segni zodiacali andranno in contro ad una serie di momenti di tensione di non poco conto

Le persone che si affidano agli oroscopi per comprendere maggiori particolari della propria vita sono davvero tante. D’altronde la curiosità di conoscere cosa riserva il futuro è uno dei desideri reconditi dell’essere umano. Non sempre però è conoscere in anticipo cosa potrebbe accadere è un bene.

Infatti in questa fase alcuni segni zodiacali con tutta probabilità saranno alle prese con bruschi litigi con le persone più vicine. Dunque, meglio prepararsi così da poter adottare le giuste contromisure. Ma quali sono i segni in questione? Andiamoli a scoprire insieme cercando di capire le ragioni che ci sono dietro.

Quali segni litigheranno di brutto con il partner e le persone care in questa fase

Di base questo disagio riguarderà coloro che già per propria natura tendono ad essere più scontrosi ed attaccabrighe. Lo zodiaco infatti è pregno di segni che si contraddistinguono per il loro carattere per nulla semplice. Un caso emblematico è quello dello Scorpione che fanno molta fatica fidarsi delle persone quando si sentono traditi. Di conseguenza diventano scontrosi e scostanti.

Da non trascurare i Pesci che spesso si lasciano sopraffare dalle loro emozioni perché non sono in grado di gestirle al meglio. Al pari dello Scorpione possono sfociare in atteggiamenti piuttosto scontrosi che possono mettere in discussione rapporti anche molto duraturi e ben saldi.

Incredibile ma vero tra i segni litigiosi in questa prima fase dell’anno c’è il Cancro, il più sensibile di tutto il panorama astrologico. Se però non si sentono sostenuti o percepiscono qualche mancanza possono diventare un po’ immaturi e anche abbastanza bruschi. Tutte queste caratteristiche messe insieme potrebbero generare un certo malcontento con il partner e con gli amici con tutte le conseguenze annesse e connesse.

Dunque, se appartieni ad uno dei segni zodiacali sopracitati è bene cercare di smussare il proprio carattere nelle prossime settimane in modo tale da limitare i danni e cercare di evitare il più possibile litigi e discussioni inutili. Al contempo è bene sempre ricordare che le previsioni dell’oroscopo non hanno carattere assoluto e non sempre ciò che viene predetto per un specifico segno vale per tutti i nativi. C’è sempre chi esce fuori dagli schemi e ha un proprio carattere e una propria sensibilità che magari è del tutto differente dal prototipo del proprio segno di appartenenza.