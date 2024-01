Mutuo casa, in calo i tassi di interesse: il momento giusto per comprare casa

Puoi risparmiare quasi 20 mila euro sull’acquisto con questo mutuo casa ma solo se agisci in fretta e con queste modalità, le novità

Arrivano novità interessanti che riguardano il calo dei tassi di interesse da parte delle banche. Stiamo parlando dei mutui per acquisto della casa, se stavi aspettando il momento giusto questo potrebbe esserlo ma attenzione a non sbagliare. Certo non si fanno miracoli i ribassi sono graduali e non eccessivi ma facendo un calcolo sul totale della spesa il risparmio è ottimo.

A confermarlo è Telemutuo i cui esperti di settore seguono l’andamento del mercato finanziario e bancario. Dai dati raccolti sembra che i mesi di novembre e dicembre 2023 abbiano portato un ribasso dei tassi di interesse per quanto riguarda il mutuo. Ma questi dati non valgono per tutte le tipologie di finanziamento, è importante comprendere la differenza.

Mutuo casa, i tassi scendono e gli italiani acquistano casa

Uno scenario che potrebbe essere reale per tutti coloro che amano avere un “tetto sopra la testa” ma che sia di proprietà. Il nido sicuro per se stessi e la famiglia, questo è il grande sogno nel cassetto per gli italiani che stanno aspettando già da diverso tempo il momento giusto per fare il grande passo. Ora sembra che sia giunto il momento, i tassi di interesse sui mutui stanno calando secondo Telemutuo e il suo ufficio studi.

Gli ultimi due mesi dell’anno sono stati propizi, almeno per quanto riguarda il mutuo casa a tasso fisso che è passato dal 3,67% al 3,04%. Un ribasso che può avere un grande riscontro se calcolato in euro. Ad esempio, su un mutuo di 100 mila euro, con una durata di 20 anni, la rata da pagare ogni mese si abbassa di 31,63 euro. Se il mutuo ha una durata di 30 anni, la rata mensile ha un ribasso di 33,28 euro. Calcolando il totale si ottiene un risparmio di 7.951 euro nel primo caso e di 11.980 euro nel secondo.

Attualmente, secondo le opinioni e le statistiche rilevate da Facile.it, la migliore offerta è quella che riguarda un mutuo di 126.000 euro da saldare in 25 anni. Il tasso di interessi, in questo caso, è pari al 3,36% quindi il titolare del prestito dovrà pagare 600,13 euro con scadenza mensile. Un ottimo prezzo se si considera che nell’ottobre 2023, lo stesso mutuo con uguale scadenza, aveva un tasso di interesse del 4,1% e la rata di 662,99 euro. I 62 euro mensili di differenza, sommati per gli anni della durata del mutuo, permettono ora di ottenere un risparmio di oltre 18 mila euro.