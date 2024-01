Digitale terrestre, con questo test scopri se la tua TV è compatibile | Fallo il prima possibile

Passaggio al digitale terrestre alle porte, come si può verificare la compatibilità della propria TV? La soluzione è a portata di click.

Il countdown per il completo passaggio al nuovo digitale terrestre è iniziato, e con esso, la necessità di verificare la compatibilità dei televisori con il nuovo standard DVB-T2.

Dopo il progressivo spostamento delle frequenze, ora il focus è sullo switch off definitivo della vecchia frequenza.

Ciò rende essenziale per gli utenti assicurarsi che i loro televisori siano pronti per questa transizione.

Per fortuna, il metodo per scoprire questa funzionalità sul proprio dispositivo è semplice ed accessibile a chiunque: ecco come funziona.

Passaggio a DVB-T2, gli ultimi sviluppi

Molte persone hanno approfittato di bonus per l’acquisto di nuovi decoder e la rottamazione dei vecchi televisori negli anni precedenti. Tuttavia, coloro che possiedono televisori con decoder integrato potrebbero non aver usufruito di tali incentivi. Ecco perché è importante scoprire se la vecchia televisione sarà ancora funzionante nel 2024. Le fasi finali del processo di switch off sono in corso, e l’ultimo passo coinvolge il trasferimento dei canali, alcuni dei quali diventeranno inaccessibili senza un dispositivo compatibile con il nuovo segnale.

Questo passaggio segna non solo l’abbandono della vecchia rete, ma anche l’upgrade definitivo all’alta definizione (HD), consentendo inoltre di liberare alcune frequenze cruciali per lo sviluppo del 5G nelle reti cellulari. Il calendario del passaggio definitivo è in attesa di comunicazioni ufficiali dal Ministero dello Sviluppo Economico, che potrebbe confermare l’anno 2024 come termine generico, ma è già certo che questa fase di transizione si protrarrà anche nel 2025.

Test di verifica: basta sintonizzarsi su questi canali

Negli anni passati sono stati offerti bonus per l’acquisto di nuovi decoder o per la rottamazione delle vecchie televisioni. Tuttavia, prima di gettare via la vecchia televisione, è consigliabile verificare la sua compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Ma come effettuare questa verifica? Anche le televisioni etichettate come “HD” potrebbero non essere in grado di ricevere il nuovo segnale, quindi è essenziale sintonizzarsi sui canali di test Rai (canale 100) e Mediaset (canale 200). La presenza della scritta “Test HEVC Main10” conferma la compatibilità del segnale.

Nel caso in cui questa dicitura non appaia, è raccomandato procedere con la risintonizzazione dei canali. Se la scritta continua a non comparire, si ha la conferma che il televisore con decoder integrato non è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Oltre al controllo tramite il canale di test, un altro metodo per comprendere se è necessario un nuovo decoder consiste nel verificare la data di acquisto del televisore. Tutte le TV vendute da dicembre 2016 in poi sono dotate di un decoder integrato compatibile con il nuovo digitale terrestre, offrendo una soluzione aggiornata per gli utenti che hanno effettuato acquisti recenti.