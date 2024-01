Se mostri questi segni sei un INFJ: alla scoperta della personalità più rara al mondo

Gli individui che hanno questo genere di personalità agiscono in modo totalmente diverso dal resto delle persone. Ecco cosa c’è da sapere in merito

Avete mai sentito parlare della personalità INFJ? Probabilmente no, anche perché riguarda una percentuale bassissima di persone. Un mix di intriganti caratteristiche che sono piuttosto differenti tra loro. L’acronico di questa sigla sta per Introvert, INtuitive, Feeling, Judging. Dunque un carattere che accorpa introversione, intuizione, sensibilità e giudizio.

Detta così può sembrare il ritratto di una sorta di alieno, ma in realtà si tratta di un qualcosa di talmente raro che merita sicuramente un approfondimento importante. Dunque è bene analizzare i segnali relativi a questo genere di personalità per capire se ci si può includere in questo gruppo esclusivo capace di vedere il mondo con una prospettiva decisamente diversa.

Scopri se anche tu sei INFJ: i tratti fondamentali di questa particolare personalità

Uno dei tratti principali di queste persone è la loro innata capacità di navigare tra solitudine e compagnia. Hanno bisogno di un particolare equilibrio per trovare la loro stabilità. Solitamente sono a loro agio in situazioni solitarie o in piccoli gruppi di persone a loro familiari. Sia chiaro però, ciò non significa che non apprezzino la compagnia.

Anzi nutrono un desiderio di connessione emotiva con gli altri. Gli INFJ sono profondamente empatici e attenti alle emozioni altrui. Se non si viene a creare questa condizione preferiscono tenersi alla larga dagli altri. D’altronde hanno bisogno anche di un po’ di tempo per loro per fermarsi a riflettere e per analizzare i propri pensieri e sentimenti.

Ciò che rende speciali coloro che fanno parte di questa cerchia è il loro modo di vedere le cose che accadono. Hanno una prospettiva che va ben oltre l’orizzonte immediato. Sono guidati dall’intuizione e dalla capacità di vedere oltre le superficiali apparenze. Cercano sempre di cogliere il significato nascosto che c’è dietro ad ogni cosa e di trovare delle soluzioni che gli altri non potrebbero mai vedere.

Il loro più grande obiettivo è creare un mondo migliore. Un’aspirazione profonda che li spinge a lavorare sodo e a superare qualsiasi ostacolo si frapponga tra loro e i sogni che inseguono. La loro visione del futuro è votata sia al realismo che all’ottimismo. Essere un INFJ significa essere costantemente in viaggio alla scoperta di se stessi e degli altri. Se ti rivedi in tutti questi segni probabilmente anche tu appartieni a questo raggruppamento a dir poco particolare.