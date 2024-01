La classifica delle nazioni più stressate d’Europa: dove si colloca l’Italia

Recentemente è stata redatta una particolare classifica inerente le nazioni più stressate d’Europa. Vediamo in che posizione si trova l’Italia

Lo stress è una condizione con cui bisogna fare i conti giornalmente in quest’era caratterizzata dalla perenne frenesia. Ovviamente va ad incidere e non poco sulla qualità della vita delle persone e dei popoli, ragion per cui andrebbe necessariamente ridotta. Ciò però è di fatto impossibile, quindi al massimo si può imparare a conviverci.

A tal proposito è decisamente curiosa la ricerca di un’azienda olandese che si dedica alla vendita di prodotti per il benessere. In pratica ha deciso di redigere una classifica dei dieci paesi più stressati del vecchio continente. Sono stati presi in esame alcuni fattori correlati allo stress come ansia, depressione e tristezza su un campione di popolazione di età compresa tra i 15 e 64 anni.

La top ten delle nazioni più stressate d’Europa

Per ovvi motivi di inattendibilità dovuta all’atroce conflitto in corso sono state escluse dall’analisi Russia e Ucraina. Partendo dalla decima posizione troviamo la Francia mentre al nono c’è la confinante Svizzera. Proseguendo su questi confini in ottava posizione c’è l’Italia. Non propriamente il massimo, anche se per certi versi è coerente come scenario. Almeno però possiamo vivere la magra consolazione che c’è chi sta messo peggio di noi.

Dal settimo al quinto posto ci sono infatti Spagna, Irlanda e Cipro. Può sembrare davvero paradossale visto che sono posti ricchi di attrazioni e caratterizzati da gente sempre allegra. Almeno in questa fase però non è propriamente così. Per quanto concerne la top four alcuni paesi sono decisamente inaspettati.

Ad esempio la quarta posizione occupata da Malta quasi stride, ma per certi versi è ancor più clamorosa la medaglia di bronzo che spetta al Portogallo. La terra lusitana deve fare i conti con un alto tasso di tristezza, ansia e preoccupazione. Al secondo posto c’è la Turchia, che vive da sempre molteplici contraddizioni.

Ma a chi spetta la poco edificante palma di popolazione europea più stressata? Incredibile ma vero alla Grecia, dove il 6,52% delle persone è affetto da depressione mentre il 57% ha dichiarato di avvertire con una certa frequenza angoscia, tristezza e ansia. Insomma non propriamente una bella situazione per il paese ellenico. Le drastiche crisi economiche affrontate negli ultimi anni probabilmente hanno accentuato questi malumori, che sono da tenere in considerazione per cercare di ribaltare la situazione in futuro.