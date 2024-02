Furto d’identità dallo smartphone, blocca subito il tentativo in questo modo: stop account takeover

Sono sempre di più i furti d’identità dallo smartphone si tratta di un pericolo contrastante che ora si può prevenire in questo modo

Il cellulare è ormai uno strumento essenziali per ognuno di noi. Non si tratta più di un semplice telefono, sullo smartphone ci sono le foto ma anche i dati personali, le password di account e banche e molto altro. È quindi importante che si provveda a mantenere in sicurezza tutti i dati contenuti nel dispositivo mobile. Ma come combattere i continui attacchi di account takeover?

I metodi utilizzati fino ad oggi per prevenire questa sgradevole e pericolosa evenienza, vengono continuamente superati dai cybercriminali. Ora, però, c’è un nuovo sistema innovativo per contrastare i tentativi di furto d’identità dallo smartphone. Ecco di cosa si tratta e come funziona.

Come prevenire i furti di identità online

Il furto delle credenziali dei social e siti più semplici, avviene più spesso di quanto si creda. Queste non servono solo a utilizzare gli account social a cui sono abbinate rubando l’identità e promuovendo ciò che interessa ai malintenzionati, c’è anche un’altra motivazione per farlo. Bisogna pensare che molte persone utilizzano le stesse credenziali per tutti i siti, anche per la Homebanking, si capisce bene quanto questo possa essere pericoloso.

Inoltre email e password, possono dare accesso a siti di acquisti online su cui i cybercriminali potrebbero acquistare qualunque cosa a danno della vittima. La strategia innovativa che porta a individuare i gap nel sistema di sicurezza rendendo vulnerabile chiunque all’attacco di account takeover, proviene dalla ricerca di un gruppo di esperti informatici. Tale procedimento prende il nome di “Proceedings of the 28th European Sypmposium on Research in Computer Security”.

Gli smartphone di ultima generazione contengono un sistema software operativi con app interconnesse e tale aumento di funzionalità e connessioni esterne tra vari servizi online, portano a un maggiore rischio di invasione degli hacker. Più collegamenti ci sono e più si possono trovare falle in alcuni sistemi di sicurezza da cui accedere illecitamente rubando l’identità e le credenziali. Le conseguenze possono essere veramente disastrose per il proprietario dei dati sottratti con l’inganno.

Lo studio eseguito dal team internazionale di ricercatori l, ha dimostrato il pericolo di tale evento sia per iPhone che per Android. Proteggersi è la priorità soprattutto se si utilizzano molte applicazioni sul proprio smartphone. Una precauzione importante da non trascurare è quella di diversificare le credenziali di accesso ai diversi siti, social, banche. È importante non utilizzare sempre la stessa email e, soprattutto, la password provvedendo a modificarla spesso.