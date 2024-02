Allarme videogame, l’udito potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente: attenzione a questi dettagli

Danni irreversibili all’udito che si stanno verificando negli appassionati di videogame mettono in allarme le famiglie, le cause

I videogame sono una passione che riguarda milioni di persone di ogni età e sesso. Ce ne sono di ogni genere e categoria ma tutti hanno in comune i suoni e le immagini adeguati a far vivere avventure interessanti e divertenti per gli utenti. Ma possono esserci alcune conseguenze importanti per la salute, ecco quali sono.

I giochi con consolle e joystick sono da sempre demonizzati. Solitamente il problema sta nelle ore passate davanti allo schermo e alla presunta dipendenza che possono dare. Ma ci sono problematiche che non sono mai state considerate nonostante siano spesso molto gravi per salute. Conoscerle significa riconoscere i sintomi aiuta a prevenire danni importanti ai gamer.

Videogame e salute, se fai così avrai danni all’udito

Chi coltiva la passione per i videogiochi può passare molte ore davanti al monitor senza rendersi conto del pericolo che corrono. Siamo parlando di problemi di salute importanti che possono colpire uno specifico organo del corpo umano danneggiandolo spesso in modo irreparabile. Questo avviene a causa dell’utilizzo dei giochi ad alto volume, un’abitudine che può rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente per i gamer ma che porta a problematiche anche serie per l’udito.

Secondo una statistica sono stati calcolati oltre 3 miliardi di giocatori nel mondo. Un numero molto alto di bambini, ragazzi e adulti che sono sottoposti per diverse ore a suoni improvvisi e intensi durante le sessioni di gioco. Quindi un alto numero di persone a rischio di calo o perdita dell’udito. Naturalmente non si considera chi gioca una volta ogni tanto e a volume moderato ma chi lo fa ogni giorno o quasi e per diverse ore. Sottoponendosi, quindi, per un periodo prolungato agli stimoli sonori dei videogame.

I livelli audio dei videogiochi, infatti, sono spesso più alti dei limiti di sicurezza raccomandati e possono creare forti danni all’orecchio anche in modo irrecuperabile. Inoltre è stato provato che si possano avere anche altri problemi legati all’udito. Tra questi indichiamo gli acufeni, ovvero i fischi che si avvertono nelle orecchie senza una reale presenza di suoni esterni.

A mettere in evidenza il problema è stata una ricerca pubblicata sul magazine scientifico BMJ PUbblic Health. I dati raccolti e le prove descritte nella pubblicazione stabiliscono che i test eseguiti su un campione di 50 mila persone, hanno rivelato come ci sia una correlazione tra alcune patologie dell’orecchio e i livelli sonori dei videogame. Lo stesso problema descritto per l’ascolto di musica in cuffia o in discoteca, vale anche per i videogiochi senza esclusione dei giochi e-sport.