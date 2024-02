Cellulare, dove viene usato maggiormente: un’intervista svela i posti più insoliti

Oggi è letteralmente impossibile immaginare una vita senza i telefoni cellulari, ma sappiamo dove viene usato maggiormente? Un’intervista svela i posti più insoliti.

Gli smartphone sono diventati parte integrante nella vita di tutti noi. Che lo si usi per lavoro o per svago, nel nostro Paese lo smartphone viene usato mediamente per circa 77 ore al mese, insomma, è praticamente un oggetto onnipresente nelle nostre giornate.

Una recente ricerca condotta da Soltiaired, ha evidenziato come gli smartphone vengano utilizzati anche nelle situazioni più insolite. Dall’indagine, che ha visto coinvolti 1.100 adulti, è emerso che il 99% usa sistematicamente il cellulare mentre guarda la TV, mentre, il 78% ha ammesso di buttare l’occhio al proprio smartphone anche durante la partecipazioni a spettacoli e concerti.

Lo studio ha messo in luce anche diverse abitudini pericolose legate all’utilizzo dei cellulari. Stando a quanto dichiarato dagli intervistati, l’88% lo userebbe mentre cammina per strada e il 73% lo fa persino portando a spasso il cane. In più, ignorando totalmente che il fatto che l’uso del telefonino sia la causa dell’80% degli incidenti stradali, il 42% degli intervistati ha dichiarato di attraversare la strada con lo smartphone attaccato all’orecchio o di controllare lo schermo mentre vanno in bici, diventando un pericolo per tutti. Ma il cattivo uso del cellulare non si limita solo a situazioni quotidiane. I ricercatori hanno rilevato un uso spropositato anche in contesti davvero insoliti.

I posti più insoliti dove viene usato il cellulare

Negli anni, i cellulari sono diventati strumenti indispensabili nella vita di tutti noi. Dal lavoro alla sfera personale, attraverso gli smartphone è possibile svolgere diversi compiti e gestire con facilità diverse attività. Oggi, praticamente tutti hanno e utilizzano con frequenza un dispositivo cellulare, anche nelle situazioni più insolite. Una recente indagine, ha messo in evidenza come le persone siano portate ad utilizzare questi dispositivi anche in situazioni in cui non sarebbe necessario o è addirittura pericoloso.

Ma non è tutto, perché questo studio ha rivelato che molti utenti utilizzano il cellulare anche in contesti sociali inappropriati. Ad esempio, è emerso che il 60% degli utenti intervistati utilizza lo smartphone anche durante cerimonie religiose e il 30% ha ammesso di averlo fatto addirittura durante funerali o veglie.

I cellulari, però, vengono utilizzati anche per evitare le interazioni sociali. Il dato preoccupante che ha svelato il team di Soltiaired è che l’86% degli intervistati ha ammesso di usare il cellulare per sottrarsi a conversazioni, preferendo rifugiarsi in internet, nei social o nei videogiochi. Tutti conosciamo le conseguenze negative che un utilizzo eccessivo del cellulare può avere su corpo e mente. Per cui, meglio fissare dei limiti di tempo sull’uso dello smartphone e riprendere contato con la realtà.