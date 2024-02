Come far colpo al primo appuntamento: i consigli della psicologia per fare successo

Il primo appuntamento può essere piuttosto indicativo per capire se ci possono essere delle basi per una frequentazione più approfondita. Ecco come “farlo andar bene”

Il primo appuntamento con una persona è sempre qualcosa di emozionante e la speranza è quella che possa andare tutto nel migliore dei modi. Chiaramente ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, in primis il fatto che ci si conosce poco. Quindi non è detto che scatti per forza la giusta alchimia.

Prima però di vedere cosa ha da offrirci l’altro è bene prepararsi al meglio per cercare di far colpo. D’altronde la prima impressione può essere determinante e può sancire il prosieguo della frequentazione o una brusca interruzione. A tal proposito la psicologia ci viene in aiuto con una serie di indicazioni da seguire è che possono essere piuttosto proficue in un primo incontro.

I suggerimenti per rendere propizio il primo appuntamento

Per iniziare è necessario fare una cosa abbastanza semplice, ovvero essere se stessi. La trasparenza vi consentirà di sgomberare i dubbi del partner che vedendo una certa coerenza si lascerà andare più facilmente. Per questo è bene proporre degli argomenti argomenti che vi rappresentano. Stessa cosa per quanto concerne gli atteggiamenti e il look. Dunque meglio evitare di strafare, non serve praticamente a nulla.

La semplicità è un’altra carta da giocarsi che può essere utile per fare una buona impressione su una persona che vi piace. Questo concetto vale sia per per la location dell’incontro sia per tutto il resto. Essere troppo appariscenti potrebbe mettere in imbarazzo la controparte e spingerla a non concedervi ulteriori opportunità in futuro.

Mai autocelebrarsi. Passare tutto il tempo a dire “io ho fatto questo, io ho fatto quell’altro” non vi renderà appetibili. Al contrario potreste risultare noiosi e spocchiosi. Meglio mostrarsi nel tempo. All’inizio non è necessario essere troppo prolissi. Bastano questi elementi per suscitare un interesse nel prossimo. Niente di più.

Se dopo un primo appuntamento è scattato qualcosa di piacevole che si spera di poter coltivare ulteriormente, non date troppa importanza al dover connotare per forza ciò che sentite. Ascoltate e basta. Pensare il meno possibile in questi casi è il miglior viatico. Di gran lunga più produttivo può essere la percezione dei segnali che manda il proprio corpo e il godersi il tempo da trascorrere insieme. D’altronde come dice un vecchio e saggio detto “se sono rose fioriranno”.