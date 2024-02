Amore non corrisposto: come capire quando qualcuno non ti ama

Imparare a riconoscere un amore non corrisposto è molto importante per costruire delle relazioni più produttive e sane in futuro

L’amore non corrisposto è una dinamica piuttosto comune con cui ci si può ritrovare a fare i conti nel corso della propria esistenza. Mediamente almeno una volta succede un po’ a tutti di provare dei sentimenti per qualcuno che purtroppo non ricambia nello stesso identico modo.

La conseguenza purtroppo è che almeno per un po’ di tempi si rimane aggrappati alla speranza che la persona amata possa cambiare idea. D’altronde prima di rimuoverla dal proprio cuore serve del tempo, di certo non si tratta di un procedimento che può avvenire dall’oggi al domani. Prima però bisogna passare attraverso il dolore, che può essere davvero lancinante.

Come riconoscere e superare un amore non corrisposto

Tuttavia in questi frangenti sarebbe opportuno far prevalere la ragione e cercare immediatamente di voltare pagina per evitare di farsi ulteriormente del male. A tal proposito ci si dovrebbe interrogare sulle motivazioni che ci hanno portato ad innamoraci di qualcuno che non ci vuole.

Una volta sciolto questo dubbio è bene fare tesoro dell’esperienza negativa per poi tenere a mente quanto accaduto per scongiurare che ci sia una “prossima volta”. Saper riconoscere un amore non corrisposto chiaramente non è semplice, ma notando alcuni particolari piuttosto evidenti si può arrivare a capo di questa situazione.

Quindi, nel momento in cui si intraprende una nuova frequentazione è importante osservare le dinamiche che si vengono a delineare. Un segnale chiaro è la mancanza di reciprocità nei sentimenti e nell’attenzione. Se non si riceve nulla o quasi è probabile che ci sia un dislivello nella relazione.

Stesso discorso per le dichiarazioni di affetto e le manifestazioni di interesse. Se si è alla continua ricerche di conferme che non sembrano mai arrivare probabilmente sarebbe meglio confrontarsi con la realtà. Accettarla è il passo successivo che può portare a pretendere lecitamente di più dalla prossima relazione. D’altronde non bisogna mai accontentarsi in amore, in particolar modo se dall’altra parte non viene fatto il minimo sforzo.

Tutto ciò però richiede un bel po’ di tempo. È tutta questione di autoconsapevolezza e di accettazione dei fatti. Entrare nell’ottica di idee che non si possono controllare i sentimenti degli altri è probabilmente la chiave di volta per uscire più forti da queste circostanze e guardare al futuro con un rinnovato ottimismo.