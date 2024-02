Chewing-gum, sai cosa ci mettono dentro? | Un ingrediente fa venire da vomitare

Tutti le conosciamo, tutti le abbiamo provate, ma da cosa sono composte le gomme da masticare? La verità può dare il voltastomaco.

Se c’è una cosa che accomuna molte persone, è il piacere di masticare gomme di ogni tipo.

Tuttavia, una recente scoperta ha scosso il mondo delle caramelle gommose: un ingrediente segreto, che ha suscitato disgusto e sbigottimento tra molti.

I consumatori devono essere consapevoli delle scelte che fanno, valutando attentamente gli ingredienti e considerando gli effetti a lungo termine sulla loro salute.

La prossima volta che si decide di comprare una gomma da masticare, potrebbe essere utile dare un’occhiata più attenta alla lista degli ingredienti…

Attento a quello che mastichi

L’ingrediente in questione, chiamato lanolina, conferisce ai chewing gum la loro tipica consistenza gommosa, ed è stato individuato come un prodotto ceroso proveniente dalle ghiandole sebacee della pelle di pecora. Si tratta della stessa sostanza che rende impermeabile la lana e che si trova comunemente nei prodotti per la cura della pelle. La sorpresa maggiore per molti consumatori è che i produttori di gomme da masticare non sono obbligati a indicare la presenza di lanolina nelle confezioni, in quanto è considerato un ingrediente standard nella base della gomma.

Il dottor Saurabh Arora, fondatore di Food Safety Helpline, ha evidenziato i componenti principali delle gomme da masticare, tra cui la base, gli ammorbidenti, i dolcificanti e gli aromi. Gli ammorbidenti comuni includono glicerina e olio vegetale, mentre gli edulcoranti spaziano dallo zucchero all’aspartame, un’opzione a basso contenuto calorico, spesso utilizzato come sostituto dello zucchero. Tuttavia, studi hanno suggerito che questo dolcificante potrebbe avere effetti controproducenti. È stato associato a un aumento dell’appetito, che potrebbe portare a un incremento del peso corporeo. L’abuso di dolcificanti, inclusi quelli presenti nelle gomme da masticare, è correlato a rischi per la salute come malattie cardiache, diabete e ictus. Ma i pericoli legati alle gomme da masticare non si fermano qui.

Le conseguenze dell’eccessiva masticazione

La masticazione eccessiva può innescare disturbi dell’articolazione mandibolare (TMD), influenzando l’articolazione che collega l’osso mascellare al cranio. I sintomi associati a questo disturbo includono dolore cronico, irrigidimento e infiammazione dei muscoli della mascella, oltre a dolori alle orecchie e ai denti, e persino emicranie. Inoltre, la masticazione continua di gomme può causare crampi e gonfiore, poiché aumenta l’ingresso di aria nello stomaco.

Tuttavia, il dottor Saurabh Arora ha cercato di tranquillizzare i consumatori almeno per quanto concerne la lanolina sottolineando che ,nonostante la sua origine controversa, era ampiamente utilizzata in passato. Molte aziende, al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, hanno ora optato per varianti sintetiche come il polietilene o la resina sintetica per la produzione di gomme da masticare.