Bonus Poste Over 70: come funziona il nuovo incentivo dedicato agli anziani

Poste Italiane ha varato delle agevolazioni dedicate agli over 70. Vediamo quali sono, come funzionano e in che modo consentono di risparmiare

La situazione economica dell’Italia non è di certo delle migliori in questa fase, ragion per cui qualsiasi tipo di aiuto può essere utile per ammorbidire la situazione delle famiglie e anche degli anziani. Questi ultimi infatti alle volte devono fare i conti con pensioni decisamente basse che non consentono di fare voli pindarici.

A tal proposito, ecco un aiuto che potrebbe rivelarsi piuttosto importante. A fornirlo è direttamente Poste Italiane che in generale si è sempre prodigata abbastanza per la causa. Stavolta però ha deciso di farlo con uno strumento che nel lungo periodo potrebbe fare la differenza. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus Poste Over 70: ecco come funziona

Prima di scendere nei particolari di questa misura agevolativa è bene precisare un particolare di non poca importanza, ovvero che questo bonus non necessita in alcun modo di un Isee attivo, l’importante è aver superato i 70 anni. È questo l’unico requisito richiesto per poter accedere la misura.

Ma di cosa si tratta nello specifico? In pratica le persone ricomprese nella suddetta fascia d’età potranno pagare i bollettini di qualsiasi genere avranno uno sconto di 1 euro su ogni transazione. Di primo impatto può sembrare banale, ma se si pensa che gli anziani difficilmente usano le applicazioni dedicate per compiere questo genere di operazioni allora il discorso cambia.

Dunque anziché 2,13 euro pagheranno 1,13 euro. Considerando la mole consistente di questi pagamenti alla fine dell’anno il risparmio è molto importante. Il denaro messo da parte può infatti essere utilizzato per altre attività quotidiane, il che è sicuramente qualcosa da sfruttare a pieno.

Tra gli altri bollettini ricompresi nella misura ci sono quelli ordinari che costano generalmente 2 euro e che per gli over 70 costeranno invece 1 euro e quelli precompilati per le multe emesse da Carabinieri e Polizia Stradale. Il prezzo originario è di 2,49 euro ma con lo sconto si scende a 1,49 euro.

Un altro particolare da rammentare assolutamente è che la riduzione di prezzo è consentita solo ed esclusivamente a chi si reca presso gli sportelli fisici di Poste Italiane. In linea di massima non c’è nemmeno bisogno di esibire un documento. Basta dire all’operatore la propria età al momento dell’operazione. Per chi invece espleta queste pratiche online i costi restano invariati. Dunque almeno in questo caso i metodi tradizionali consentono di poter risparmiare.