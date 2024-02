Patente, se non ricordi quanti punti hai ti basta seguire questa procedura semplicissima

Per evitare brutte sorprese è bene tenersi costantemente aggiornati circa il saldo dei punti sulla nostra patente: ecco come fare.

Prendere la patente è da molti considerato un vero e proprio rito di passaggio nella vita adulta, ma anche per chi ha passato i diciotto da un pezzo rimane una scelta pratica e funzionale.

Altrettanto importante, però, è essere consapevoli del proprio saldo dei punti, un aspetto cruciale per ogni automobilista.

La patente a punti, introdotta nel 2003, ha rivoluzionato la gestione delle infrazioni stradali in Italia. Questo sistema ricorda a tutti la necessità di non commettere infrazioni, pena il ritiro della patente.

In questo articolo esploreremo come tenersi aggiornati sul numero di punti della nostra patente, e cosa fare in caso di saldo vicino allo zero: non tutto è perduto.

Come verificare il Saldo Punti: una guida pratica

La chiave per evitare spiacevoli sorprese è monitorare regolarmente il saldo punti sulla patente. Fortunatamente, questo processo è ora più accessibile che mai. La procedura più comune è l’accesso al Portale dell’Automobilista collegato direttamente al Ministero dei Trasporti. Qui, è possibile effettuare la verifica online accedendo tramite SPID o, in alternativa, utilizzando la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Dopo l’accesso, basta selezionare “Verifica punti patente” sotto la sezione “Accesso ai servizi”.

Per chi preferisce soluzioni più mobili esiste l’app ufficiale della Motorizzazione Civile, chiamata iPatente. Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, l’app consente di verificare il saldo punti in pochi tocchi. Infine, per coloro che preferiscono un approccio più tradizionale, esiste la possibilità di effettuare una chiamata telefonica al numero 848 782 782. Questo servizio, attivo 24 ore su 24, è a pagamento e costa quanto una normale telefonata urbana. Ma come ci si comporta in caso questa verifica svelasse brutte sorprese?

Cosa fare se mancano pochi punti? Le soluzioni disponibili

Per coloro che si avvicinano al saldo zero c’è ancora speranza. Il metodo più semplice è l’attesa senza commettere ulteriori infrazioni: ogni due anni senza violazioni, vengono aggiunti al saldo due punti fino a raggiungere un massimo di 30 punti. Un’opzione più veloce ma a pagamento è rappresentata dai corsi proposti dalle autoscuole autorizzate o dai centri del Ministero dei Trasporti. Corsi di 12 ore in 15 giorni consentono di recuperare 6 punti, mentre quelli di 18 ore in 30 giorni possono far guadagnare fino a 9 punti.

Questi corsi hanno un costo variabile tra 180-200 euro per quelli più brevi e 240-260 euro per quelli più lunghi. Se si perde l’intero saldo, si deve affrontare la procedura di revisione del documento. L’esame di istanza di revisione deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica per evitare la sospensione della patente.