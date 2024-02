Colazione, cosa succede al tuo corpo se mangi un cornetto ogni mattina: è davvero il modo più salutare per iniziare la giornata?

Fare colazione con un buon cornetto è un’abitudine piuttosto diffusa, ma è davvero il modo più salutare per iniziare la giornata?

Sin da bambini ci insegnano che la colazione è il pasto più importante della giornata. Ed in effetti è così! A confermarlo anche la scienza. Secondo una recente ricerca, chi ha l’abitudine di fare colazione, diminuisce il rischio di incappare in problemi di salute come obesità, malattie cardiovascolari e diabete.

Dunque, fare colazione al mattino, preferibilmente non oltre le nove, è fondamentale, non solo per avere la giusta dose di energia per affrontare gli impegni della giornata, ma anche per salvaguardare la propria salute. Al contrario, saltarla p sostituirla avrebbe effetti negativi sul benessere fisico. Questo perché il corpo è costretto a bruciare le proteine muscolari e i grassi di riserva per produrre l’energia per l’intera mattinata. In più, non fare colazione può provocare attacchi di fame improvvisi che mettono a dura prova il peso forma.

Oltretutto, fare una bella colazione aiuta a risollevare l’umore! Ad esempio, mangiare un bel cornetto farcito con il gusto preferito e magari accompagnato con un cappuccino o un espresso, fa partire la giornata con un’atmosfera diversa. Ma è davvero il modo più salutare di iniziare la giornata? La risposta ti spiazzerà.

Mangiare un cornetto ogni mattina è davvero il modo più salutare per iniziare la giornata?

Sono tantissime le persone che scelgono di iniziare la giornata con un bel cornetto farcito con il gusto preferito. Ma è davvero il modo più salutare di iniziare la giornata?

Come molti sanno, il cornetto è una vera delizia per il palato e, certamente, contribuisce a far partire bene la giornata dal punto di vista emotivo. Inoltre, essendo ricchi di zuccheri e carboidrati, i cornetti forniscono un’utile fonte di energia. Tuttavia, mangiarne ogni giorno, non è propriamente salutare. Questo perché, come abbiamo anticipato, il cornetto contiene un’importante quantità di zuccheri che, se da un lato aiutano a dare energia, dall’altro possono portare dei picchi glicemici. Inoltre, la colazione dovrebbe offrire al corpo un’adeguata quantità di proteine, vitamine e minerali che mancano in questo alimento.

Insomma, sebbene mangiare un cornetto ogni mattina per colazione possa essere una scelta deliziosa, può avere effetti negativi sulla salute. Per cui, meglio considerare opzioni più salutari o, se proprio non si riesce a farne a meno, sarebbe preferibile bilanciare poi il pasto successivo con proteine magre e una porzione di frutta o verdura. In questo modo, anche il cornetto può essere parte di uno stile di vita sano.