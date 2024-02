Viaggiare in aereo, i trucchi per partire senza stress: fare questo ti semplifica la vita

Sebbene sia un’esperienza emozionante, partire in aereo può essere molto stressante. Ecco qualche trucco che ti semplifica la vita.

Viaggiare, girare il mondo è qualcosa di impagabile, ma senza la giusta organizzazione può essere parecchio stressante. Secondo un sondaggio di lastminute.com, solo un italiano su cinque vive con spensieratezza l’organizzazione del viaggio, la partenza e il ritorno. Per il restante 80%, lo stress non va in vacanza.

Il 20% degli intervistati ha dichiarato che tra i fattori che influiscono negativamente sui loro viaggi, c’è il pensiero di aver dimenticato qualcosa, il 23% trova stressante l’organizzazione per il trasporto da e per l’aeroporto. Per il 21% degli intervistati è fonte di stress la preparazione dei bagagli e per il 16% quella delle carte di imbarco e delle pratiche burocratiche da espletare.

Insomma, viaggiare richiede una certa pianificazione. Per cui, ecco alcuni trucchi per partire senza stress.

I trucchi per viaggiare in aereo senza stress

Volare verso nuove mete è una sensazione bellissima, ma senza la giusta organizzazione, può rivelarsi una vera e propria fonte di stress. L’accurata preparazione e la gestione dei dettagli possono fare davvero la differenza nella propria esperienza di viaggio. Fortunatamente, con un po’ di attenzione e qualche piccolo accorgimento si possono evitare tutti gli inconvenienti che mettono in pericolo le vacanze.

Affinché tutto fili liscio come l’olio, è meglio stilare una lista dei passaggi più importanti da fare. Innanzitutto, per garantirsi un’esperienza di volo serena, è indispensabile verificare con attenzione la validità del proprio passaporto e di essere in possesso dei visti necessari. Un altro aspetto importante è la preparazione dei bagagli. Per evitare intoppi è consigliabile controllare bene le restrizioni di peso e le dimensioni della compagnia aerea. Meglio, poi, effettuare il check – in online per risparmiare tempo e scegliere il proprio posto in anticipo.

E’ importante riposarsi adeguatamente prima della partenza, controllare eventuali cancellazioni o ritardi del volo, assicurarsi di avere con sé tutti i comfort necessari per affrontare il viaggio (libri, musica, fil e snack). Per evitare stress prima del viaggio, è preferibile, infine, arrivare in anticipo rispetto all’orario di partenza, per gestire il check – in, i controlli di sicurezza e trovare il gate di imbarco senza fretta. Una volta controllato bene questi aspetti, non resta che godersi il viaggio e godere di un’esperienza davvero indimenticabile!