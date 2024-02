Quanto costa un caffè all’italiana a New York? I prezzi vi lasceranno senza parole

Andiamo a scoprire il costo di un espresso nella Grande Mela, dove al contrario di quanto si possa pensare si possono bere degli ottimi caffè in vari punti della città

Il caffè espresso è uno dei principali piaceri del nostro paese. Negli anni è stato esportato anche all’estero ed è arrivato un po’ in tutto il mondo. Per forza di cose non tutti sanno emularlo nel migliore dei modi oltre i confini italici e spesso e volentieri i risultati sono decisamente disastrosi.

Tra i paesi in cui viene riproposto maggiormente il nostro caffè ci sono gli Stati Uniti. D’altronde gli americani sono sempre molto curiosi riguardo ai nostri usi e costumi e per effetto di ciò in giro per gli States è piuttosto semplice imbattersi in una bella tazzina di espresso. Ma a quali prezzi viene riproposto?

Quanto costa un espresso a New York: di quanto possono variare i prezzi

Prendendo in considerazione New York una delle città simbolo dell’intera nazione e in cui ci sono moltissimi italiani, ecco a quali cifre si può sorseggiare un buon caffè italiano. Partendo dal presupposto che la Grande Mela è una delle località più care dell’intero pianeta, è lecito aspettarsi costi di un certo tipo.

Stando a quanto riportato dal sito newyorkfacile.it, che ha deciso di redigere una guida proprio su questo aspetto, il caffè a New York varia dai 2 ai 5 dollari, quindi tra 1 e 4 euro in base alla tipologia richiesta. Per quanto concerne l’espresso il range va dai 2 ai 4 dollari, mentre un macchiato può oscillare tra i 3 e i 4 dollari.

Il cappuccino può invece può arrivare ad un prezzo di 4,50 dollari. Il caffè americano al contrario costa appena 1 dollaro essendo un prodotto tipico e che sostanzialmente richiede molta più acqua che caffè. Molti italiani non lo preferiscono, anzi lo ritengono poco gradevole e piuttosto annacquato.

In generale comunque i prezzi non sono per niente eccessivi se si considerano i costi esorbitanti dei principali beni e servizi in città. Per vivere a New York ci vogliono delle basi solide, non si può improvvisare o tirare avanti alla giornata. Se non si dispone di una buona liquidità e di una posizione lavorativa di un certo rilievo risulta estremamente difficile poter partecipare alle principali attività basilari o ludiche che siano. Per questo sorprende che potersi lasciare ad una tazzina di caffè all’italiana sia accessibile più o meno a tutti.