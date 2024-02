Oroscopo, attenzione a non fare mai un torto a questi segni zodiacali: non riescono proprio a perdonare

Secondo l’Astrologia, alcuni segni dello Zodiaco non riescono proprio a perdonare. Attenzione a fargli un torto sono capaci di conservare rancore a lungo.

Secondo gli esperti di Astrologia, alcuni segni dello Zodiaco si distinguono dagli altri per la totale incapacità di perdonare un torto subito. Testardi, rancorosi e perfino vendicativi, sarebbero almeno cinque i segni che, una volta offesi, se la legano al dito.

Sebbene, ad influenzare la reazione ad un torto subito ci siano diversi fattori, sembra che anche il segno d’appartenenza condizioni le nostre emozioni e il nostro rapporto con il perdono.

Vediamo allora, quali sono i cinque segni zodiacali che non riescono proprio a perdonare.

I segni dello Zodiaco che non perdonano

Nel mondo strale, alcuni segni si distinguono dagli altri per la loro totale incapacità a perdonare un torto subito. Rancorosi e, talvolta, vendicativi, questi segni difficilmente lasciano andare il passato e anche un piccolo sgarro lo legano al dito. Tra i segni che proprio non riescono a perdonare un torto c’è lo Scorpione. Le persone nate tra il 23 ottobre e il 21 novembre, sono molto passionali, per cui, non sopportano il tradimento o il fatto di essere feriti da chi amano. Per cui, difficilmente riescono a perdonare, anzi, i nativi dello Scorpione sono capaci di serbare rancore per tanto tempo ed essere molto vendicativi.

Un po’ a sorpresa, tra i segni che non dimenticano uno sgarro subito, c’è anche il Cancro. I nativi di questo segno (22 giugno – 22 luglio) sono tendenzialmente dolci e gentili, a patto che, non si sentano presi in giro. Il Cancro non riesce a perdonare inganni e bugie e riconquistare la sua fiducia potrebbe rivelarsi un’ardua impresa. Contrariamente a quanto si potrebbe aspettare dalla sua natura impulsiva, anche l’Ariete tende a serbare rancore a lungo quando subisce un torto. Sono testardi e poco inclini al dialogo, quindi, meglio non farli arrabbiare.

Tra i segni meno inclini al perdono, con poca sorpresa, c’è il Leone. Noti per essere smisuratamente orgogliosi, i nativi di questo segno (23 luglio – 22 agosto) quando subiscono un torto perdono totalmente il controllo e possono essere offuscati dall’ira per tanto tanto tempo. Infine, il perdono non è decisamente nelle corde delle persone nate sotto il segno del Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio). Intransigenti come pochi, i nativi di questo segno, non riescono proprio a dimenticare gli errori degli altri e quando chiudono, lo fanno in maniera definitiva. Non c’è nulla da fare per farsi perdonare!