Pasta di alta qualità, acquistala da Eurospin: il discount si rifornisce da questo noto brand italiano

La pasta fa parte della tradizione culinaria italiana e quella venduta presso Eurospin è prodotta da una grande azienda, ecco qual è

La dieta mediterranea viene elogiata in ogni parte del mondo come la migliore alimentazione per la salute e il gusto. Il piatto protagonista è la pasta, la regina della tradizione culinaria del Belpaese. Ma per ottenere un piatto davvero buono e salutare è necessario scegliere ingredienti di alta qualità. I marchi italiani noti sono molti ma ce n’è uno in particolare che produce pasta per Eurospin.

Una notizia inaspettata che nessuno crederebbe possibile, eppure è proprio così. Il discount ha molti prodotti realizzati da brand importanti ma in pochi lo sanno, tra questi che una grande varietà di pasta di grano duro che viene prodotta da una grande azienda del settore. Molte persone la acquistano e la apprezzano senza sapere che appartiene a uno dei marchi più importanti in Italia. Ecco di quale si tratta.

Pasta di alta qualità in vendita al discount Eurospin, la notizia che non ti aspetti

Sulle tavole italiane non può mai mancare un buon piatto di pasta. Che siano spaghetti, penne, rigatoni o fusilli poco importa, ciò che conta è sempre la qualità delle materie prime e della lavorazione. Tutto questo viene garantito da alcuni brand noti per l’attenzione e la competenza nella produzione di tale alimento. Quello che non ci si aspetta è che la migliore pasta prodotta da marchi importanti sia presente sugli scaffali di un discount.

Eppure è proprio così, Eurospin ha svelato un grande segreto, il nome dell’azienda da cui si rifornisce per l’acquisto dei vari formati di pasta. Adatta a realizzare tutte le ricette della tradizione italiana, la pasta del noto discount offre qualità negli ingredienti base oltre a tenere la cottura in modo perfetto. Nonostante sia identificato come una catena di prodotti a basso costo, Eurospin nasconde ma non troppo, alimenti di alta qualità.

Tra i suoi brand ce ne sono diversi che appartengono ad aziende note e apprezzate che hanno creato un sotto marchio dedicato alla vendita con prezzi ridotti. Questo non significa che la qualità sia minore, gli standard qualitativi sono gli stessi dei nomi più noti. Ma chi la produce la pasta venduta nel discount Eurospin? Questa rivelazione sorprenderà molte persone, infatti il nome della ditta fornitrice di spaghetti e altri formati è Pasta Garofalo. Una grande azienda famosa e apprezzata su tutta la penisola per i prodotti di alta qualità che realizza nei suoi stabilimenti. Una certezza nel vasto mondo della pasta.