Traditore seriale, fai attenzione a questi dettagli e potrai smascherarlo

Il traditore seriale è il partner da cui tutte dovremmo stare alla larga. Sebbene, sia un vero e proprio maestro dell’inganno, alcuni indizi potrebbero aiutarti a smascherarlo.

Il tradimento è sempre esistito, sin dall’alba dei tempi, e sempre esisterà. I motivi che spingono le persone a tradire possono essere i più disparati, anche se per la maggior parte dei casi, la causa è la noia o la curiosità verso il mondo.

Nel vocabolario il termine tradire ha sostanzialmente due definizioni: “venir meno alla fede data e a un impegno solennemente assunto” oppure “un’azione delittuosa, o comunque dannosa, compiuta ai danni di qualcuno approfittando della sua buona fede e della sua fiducia”. Comunque, indipendentemente dal tipo di tradimento, l’infedeltà può essere dolorosa, a nessuno piacciono le “corna”, ma la scappatella fa parte dei comportamenti umani.

Ci sono uomini, ma anche donne, particolarmente inclini al tradimento, i cosiddetti “traditori seriali”, i partner dai quali è meglio stare alla larga per evitare sofferenze. Questi uomini sono dei veri maestri dell’inganno, riescono a nascondere perfettamente le scappatelle extraconiugali, senza destare troppi sospetti, tuttavia, alcuni indizi possono essere d’aiuto per smascherarli.

Come smascherare un traditore seriale

Il traditore seriale è un vero maestro dell’inganno e sa bene come nascondere le sue scappatelle, senza destare alcun sospetto. Tuttavia, ci sono delle caratteristiche ben precise che lo identificano. Vediamo allora, come riconoscere un uomo particolarmente incline all’infedeltà.

La prima caratteristica peculiare dei traditori seriali è l’insicurezza. Agli uomini insicuri basta un pizzico di attenzioni in più da parte di qualcuno per diventare attraente ai loro occhi. I traditori seriali, inoltre, faticando a trovare la soddisfazione dentro sé stessi, sentono il bisogno di gratificazione esterna. Sempre alla ricerca di approvazione e complimenti, i traditori seriali hanno, spesso, un modo di porsi accattivante e sensuale. Infine, gli uomini più inclini all’infedeltà, hanno spesso bisogno di cambiare. Dalle dinamiche di coppia alla disposizione dei mobili in casa, al traditore piace il cambiamento e guarda con paura la stabilità. Per i fedifraghi è difficile accontentarsi di un’unica relazione, per loro non avere nuovi stimoli è inconcepibile e insostenibile.

Se hai dei dubbi sulla fedeltà del tuo uomo dovresti prestare attenzione ad alcuni segnali. Potrebbe diventare un vero e proprio maniaco della privacy e mostrarsi più amorevole e gentile del solito. Un uomo che ha l’amante potrebbe aver mostrato cambiamenti nelle sue abitudini, dal look ai gusti musicali, ma anche negli interessi e nell’alimentazione. Anche nell’intimità potrebbe esserci un momento down. Davanti a scuse poco credibili o al rifiuto alle tue avance, scappa a gambe levate!