Mangiare presto la sera allunga la vita: ecco l’ora perfetta per la cena

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che mangiare presto la sera offrirebbe diversi benefici, tra cui anni di vita in più. Ecco l’ora perfetta per la cena.

Da diversi anni, ormai, gli esperti consigliano di anticipare l’orario della cena. Le ragioni, per cui, la cena debba essere consumata presto sono diverse. In particolare, mangiare presto la sera regalerebbe diversi anni di vita in più.

Al contrario, cenare poco prima di coricarsi influisce negativamente sulla salute.

Assieme al pranzo, la cena è il pasto più abbondante della giornata, pertanto, mangiare poco prima di andare a letto può avere delle conseguenze negative sull’organismo, soprattutto, sull’apparato digerente. Tra i disturbi più comuni: dispepsia e cattiva digestione, acidità di stomaco, gastrite, reflusso gastro –esofageo e disturbi del sonno.

Inoltre, cenare poco prima di coricarsi, incide in modo significativo sul peso corporeo, in altre parole, fa ingrassare e, secondo alcuni studi, aumenta le probabilità di sviluppare sindromi metaboliche come, ad esempio, il diabete.

Perché è meglio cenare presto

Da tempo gli esperti sostengono che cenare presto la sera favorisce il benessere dell’organismo, regalando diversi anni di vita in più. In particolare, gli scienziati dell’Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente in Francia, indagando sulle relazioni tra alimentazione e salute, si sono accorti che mangiare presto abbia un effetto protettivo sulle malattie di cuore e cervello. Sebbene, i risultati ottenuti andrebbero replicati in ulteriori studi, per il team di ricercatori cenare presto avrebbe ricadute positive sulla salute cardiovascolare.

Ma non è tutto, perché, anticipare l’orario della cena contribuisce a contrastare l’aumento di peso ed ha un’influenza significativa sul rischio di cancro. Inoltre, migliora la salute dell’apparato digerente, migliora l’umore e i livelli di energie e aiuta dormire meglio. In sintesi, cenare presto favorisce la longevità.

Dunque, nel limite del possibile si dovrebbe consuma il pasto serale almeno due ore prima di andare a letto, in modo da avere il tempo di digerire o, comunque, non più tardi delle 21. Oltre a cenare presto, gli esperti consigliano di prestare attenzione anche a ciò che mangiamo. La raccomandazione è di fare un pasto leggero, dando largo spazio a zuppe vegetali e verdure e usando con moderazione i condimenti.