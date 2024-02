Criptovalute, cosa sono e come funzionano: la guida per muovere i primi passi nel settore

Si sente spesso parlare di criptovalute, ma non tutti sanno esattamente di cosa si tratti. Ecco allora, una guida per muovere i primi passi in questo settore.

Descritte sin dal loro esordio come un fenomeno rivoluzionario nel mondo delle valute e degli investimenti, attualmente, si parla spesso di criptovalute. Tuttavia, non sempre si sa esattamente di cosa si tratti e come funzionino.

Con il termine criptovalute o, semplicemente cripto, si fa riferimento a delle monete digitali, utilizzabili per effettuare qualsiasi tipo di transazione, con la caratteristica di essere protette da crittografia, così che, ognuna ha il proprio codice identificativo che la distingue dalle altre. La cripto, dunque, è una valuta digitale nascosta, un bene non tangibile che può essere comprato, scambiato o venduto ricorrendo a canali telematici come, ad esempio, i broker online.

Al momento, esistono tantissime cripto “in circolazione” (circa 11 mila), ma la più conosciuta è senza dubbio, il Bitcoin, fondato da un programmatore anonimo conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakatomo, nel 2009. Da allora, le cripto sono diventate una realtà più che affermata del trading e ambitissime da molti investitori. Vediamo allora come funzionano.

Come funzionano le criptovalute

Come abbiamo visto, le criptovalute sono delle monete virtuali il cui funzionamento è legato ad algoritmi crittografici, che garantiscono la sicurezza delle transazioni. A differenza del sistema bancario tradizionale, non fanno capo a un registro centrale (la banca) ma usano una tecnologia basata su reti di computer e sono private. Questo significa che non vengono emesse o garantite da autorità pubbliche o da banche centrali. Negli anni, le cripto si sono affermate sempre di più a livello mondiale. Sebbene, non siano mancati i momenti down, la loro corsa continua inarrestabile, tant’è che in molti scelgono di investire in questo settore anche nel nostro Paese.

Ad ogni modo, soprattutto per chi fosse alle prime armi, può essere una buona mossa effettuare un’approfondita ricerca, questo perché come per tutti gli investimenti non è esente da rischi. Dunque, è consigliabile studiare bene il mercato e valutare con attenzione l’exchange di criptovalute. Per avere un esperienza gratificante è necessario inoltre essere ben consapevoli degli eventuali rischi in cui si può incappare. Meglio, quindi, pianificare bene l’importo da investire, in modo tale da non influenzare la propria situazione finanziaria personale, nel malaugurato caso di perdita.

In conclusione, possiamo dire che investire in crypto può essere una esperienza interessante, ma è fondamentale dedicare tempo nella ricerca, nel monitoraggio attento dei mercati e nella pianificazione di una solida strategia.