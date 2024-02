Semi di mela, mangiarli fa bene o male? La risposta ti lascerà a bocca aperta

Un vecchio detto popolare diceva “una mela al giorno toglie il medico di torno”, ma vale lo stesso per i semi di questo frutto? Ecco la risposta che ti sorprenderà.

Un vecchio detto popolare diceva “una mela al giorno toglie il medico di torno” ed in effetti è così. Mangiare mele contribuisce al benessere del nostro organismo sotto tanti aspetti. Questi frutto non contiene grassi né proteine, ha pochissime calorie e ancora meno zuccheri. D’altro canto, però, contiene Sali minerali e vitamine del gruppo B, per cui, favorisce il benessere delle mucose intestinali e della bocca, salvaguarda la salute di unghie e capelli, contrasta efficacemente stanchezza e inappetenza.

Inoltre, essendo ricche di fibre, le mele aiutano l’organismo a proteggersi dagli attacchi esterni. Anche la presenza di acido citrico e malico è utile al benessere della persona. Nello specifico, fa bene all’apparato digerente, facilitando la digestione e mantenendo inalterata l’acidità. Insomma, di benefici la mela ne porta tanti.

Ma mangiarne anche i semi è un bene o un male? Ecco la risposta che lascerà tutti a bocca aperta.

Semi di mela: si possono mangiare?

Come abbiamo appena visto, mangiare mele offre diversi benefici al nostro organismo. Tuttavia, c’è chi sostiene che mangiare dei semi di mela sia un rischio per la salute. Come per diversi altri tipi di frutta, i semi della mela contengono al loro interno piccole quantità di cianuro.

In particolare, i semi di mela contengono un composto chiamato amigdalina, una molecola a base di cianuro e zucchero. Se ingerito per intero, il seme risulta del tutto innocuo, al contrario, quando viene masticato, gli enzimi umani entrano in contatto con questa molecola e con la sua parte di zucchero, esponendo lo stomaco al velenoso acido cianidrico. Quindi mangiare una mela con il torsolo ci espone al rischio di avvelenamento? Non proprio. Come fanno notare gli esperti, risulta alquanto improbabile che mangiare i semi di una mela possa avvelenarci. Inghiottire un paio di semi mentre si mangia una mela non rappresenta un pericolo per la nostra salute.

La semenza della mela può diventare un pericolo se ingerita in quantità eccessive. Per produrre effetti tossici, dovrebbero essere ingeriti dai 150 ai 500 semi di mela, a seconda del proprio peso corporeo. Ma i semi di mela non sono gli unici che andrebbero evitati. Si dovrebbero tenere alla larga i semi di albicocche, pere, mandorle amare, pesche, prugne e i noccioli di ciliegia, in quanto contengono elevate quantità di amigdalina.