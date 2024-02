Bonus per le famiglie, quanto si prende in più con le misure previste per il 2024

Sono numerosi i bonus e le agevolazioni destinate alle famiglie grazie alla Legge di Bilancio 2024. Ecco quanto si prende in più.

Nella Legge di Bilancio sono state numerose le agevolazioni e i bonus previsti per le famiglie italiane. Tra riconferme e new entry, il Governo continua a seguire la linea del sostegno alle famiglie, in particolare, quelle con maggiori difficoltà economiche.

Quando parliamo di “bonus famiglia 2024” ci riferiamo a tutte le misure volte a conciliare lavoro e vita familiare, riconoscendo ai genitori un supporto economico o delle agevolazioni per sostenere le spese.

Vediamo allora, tutti gli aiuti confermati e le novità 2024 rivolti alle famiglie.

Bonus per le famiglie 2024: quali sono

Con lo scopo di sostenere le famiglie a fronte dell’inflazione e dell’impennata dei prezzi, il Governo ha deciso di riconfermare diversi aiuti e introdurne di nuovi, con il cosiddetto “pacchetto famiglia”.

Tra le principali misure troviamo, senza dubbio, la “Carta risparmio spesa”, una prepagata rilasciata dai Comuni ai nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a 15 mila euro. A sostegno delle famiglie italiane contro il caro vita per il 2024 c’è anche il Reddito Alimentare, un aiuto che prevede l’erogazione a chi versa in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari di prodotti invenduti della distribuzione alimentare. Con la Legge di Bilancio 2024 è stato riconfermato e incrementato anche il bonus asilo nido, ovvero, il contributo riconosciuto per coprire le spese relative agli asili nido pubblici e privati. Viene riconfermato anche il bonus sociale per le bollette di luce e gas, riconosciuto ai nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a 15 mila euro.

Tra le riconferme più importanti anche l’Assegno Unico che per il 2024 viene ritoccato al rialzo, per via dell’adeguamento al costo della vita. La stessa INPS, proprio pochi giorni fa, ha confermato che con il pagamento della mensilità di febbraio 2024, saranno aggiornati gli importi della misura. Per il 2024 l’importo massimo per figlio è pari a 199 euro, mentre il minimo è fissato a 57 euro. Infine, parte il bonus mamme, cioè la misura che consente alle mamme lavoratrici, con almeno due figli e con contratto a tempo indeterminato, di azzerare i contributi previdenziali. Di conseguenza, la busta paga delle lavoratrici sarà più pesante, fino a 250 euro lordi in più al mese, fino a un limite massimo di 3 mila euro annuali.