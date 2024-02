Vacanze estive: qual è il momento migliore per prenotare e risparmiare? Tutti i trucchi da applicare

Molte persone stanno già programmando le prossime vacanze estive. Quali sono gli accorgimenti da seguire per risparmiare al momento della prenotazione

Seppur sia ancora abbastanza lontana, l’estate è già tra i pensieri di diversi individui. D’altronde si tratta del periodo dell’anno più adatto per poter fare molteplici attività. Inoltre molte aziende chiudono per diverse settimane e i dipendenti possono usufruire di lunghi periodi di ferie da passare con le proprie famiglie in località turistiche.

Al contempo però bisogna fare i conti con i prezzi non sempre vantaggiosi sia per quanto concerne le strutture recettive sia per quanto riguarda i trasporti. Per abbattere questi ostacoli in apparenza insormontabili si possono però adottare alcuni escamotage che consentono di far scendere i costi e di poter quindi risparmiare qualcosa.

Vacanze estive: il segreto per risparmiare senza rinunciare ai comfort

Tutto ruota intorno al periodo in cui si prenotano le proprie vacanze estive. Chiaramente non esiste una regola fissa, molto dipende dai posti che si vogliono visitare. Si va dai 2-3 mesi di anticipo per le mete popolari mentre in altri casi sarebbe opportuno muoversi anche 6 mesi prima.

Andando nello specifico, secondo un’analisi dell’organizzazione britannica Which, le offerte estive più vantaggiose a livello economico sono presenti nel periodo che va da dicembre a gennaio. È considerato infatti il momento propizio per prenotare il proprio soggiorno estivo, anche perché c’è più scelta.

Ma non è tutto. Il martedì e il mercoledì sono di solito i giorni più economici per prenotare voli e alloggi. Il fine settimana al contrario è piuttosto sconsigliato visto che la domanda è più alta e di conseguenza anche l’offerta diventa più dispendiosa. Se proprio non si può fare a meno di viaggiare nel weekend meglio optare per il sabato. Soprattutto per i voli è leggermente più economico.

Un’incidenza importante possono averla anche gli orari in cui si viaggia. I voli al mattino sono generalmente più economici di quelli che partono nel pomeriggio o in prima serata. A prescindere da ciò Which consiglia ai consumatori di agire con circa 7 mesi d’anticipo se si ha intenzione di fare una vacanza estiva non troppo dispendiosa. Se l’intenzione è quella di viaggiare tra luglio e agosto massimo a febbraio deve essere tutto già prenotato. Parlando di cifre si può evitare un esborso che va dai 230 ai 280 euro a persona. Si sale ad oltre 500 euro se invece si viaggia in coppia.