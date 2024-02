Whatsapp addio, la piattaforma verde sarà off limits per questi dispositivi

A partire dal 29 febbraio, Whatsapp sparirà per molti utenti. Ecco chi dovrà dire addio alla piattaforma verde.

Con oltre 2 miliardi di utenti mensili, Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ormai nessuno riesce più a fare a meno delle numerose e comode funzioni offerte dalla piattaforma verde. Whatsapp consente di inviare messaggi scritti e vocali, fotografie, video, documenti e tanto altro, in modo semplice e immediato.

A tutto questo, dovranno dire addio molti utenti. A partire dal 29 febbraio, infatti, l’applicazione non sarà più accessibile per molti utenti. Il motivo è che alcuni smartphone, in particolare i modelli più obsoleti, non saranno più in grado di supportarla.

Vediamo allora, chi dovrà dire per sempre addio a Whatsapp.

Whatsapp: ecco chi dovrà dirgli addio

A partire dal prossimo 29 febbraio molti dispositivi cellulari non saranno più in grado di supportare Whatsapp, dunque, chi li possiede non potrà più installare o ricevere aggiornamenti dell’app della famiglia Meta. Attualmente, infatti, Whatsapp è compatibile solo con i dispositivi mobili che dispongono del sistema operativo Android 5.0 o versioni successive e 300 MB di spazio di archiviazione. Per cui, sarà off limits per i cellulari con caratteristiche diverse o più vecchiotti. Gli utenti interessati, durante il download da Google Play, riceveranno il messaggio “il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione”.

I dispositivi che, a causa di un’incompatibilità con il sistema operativo, non saranno più in grado di supportare Whatsapp sono: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace2, Samsung s3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Custodia Samsung Galaxy X2, LG Optimus L3 II Doppio, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II, LG Optimus L5 Doppio, LG Optimus L7 Doppio, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LGOptimus F6, LG emanare, LG Lucido 2, LG Optimus F7, Huawei Ascend Compagno, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, SonyXperia M, Lenova A820, ZTE V956-UMI X2, ZTE Grand S Flex, Promemoria ZTE, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Notte Oscura, Archos 53 Platino, iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus.

Chi possiede uno di questi dispositivi, dovrà dire addio alla piattaforma verde, anche dovesse essere operativo per tutte le altre funzioni. Dunque, dal 29 febbraio potrebbe essere il caso di compare un altro modello più recente.