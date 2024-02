Fedez e il paradosso della nullatenenza: quando l’onestà fiscale diventa relativa

Stando alle sue dichiarazioni, il rapper milanese non possiede un centesimo: ecco perché il fisco è tenuto a dargli ragione.

In un attimo la svolta: di fronte alla domanda del giudice circa le sue proprietà, il rapper Fedez si è dichiarato “Nullatenente […] perché è tutto intestato alle società mie, quindi nullatenente”.

La dichiarazione di nullatenenza, rilasciata durante un procedimento per diffamazione, ha suscitato scalpore e interrogativi sulla sua veridicità e sulle implicazioni legali di una mossa simile.

Il rapper, noto per uno stile di vita lussuoso e una residenza in una delle zone più esclusive di Milano, sostiene di non possedere beni né redditi personali.

Ma cosa significa veramente essere nullatenenti, e quali conseguenze comporta questa affermazione dal punto di vista legale?

Il nullatenente che conduce una vita da nababbo

Secondo quanto riportato da fiscomania.com, il termine nullatenente è attribuito a chi non percepisce redditi né possiede un proprio patrimonio, inclusi beni mobili e immobili registrati. In teoria, un nullatenente risulterebbe immune da procedure di pignoramento, poiché non avrebbe nulla su cui agire per soddisfare eventuali crediti. Tuttavia, come nel caso di Fedez, la realtà può essere più complessa, poiché ci sono individui che, pur dichiarandosi nullatenenti, conducono uno stile di vita agiato e possiedono beni di lusso.

Il concetto di nullatenenza diventa quindi relativo quando si considerano situazioni come quella del rapper, il cui patrimonio potrebbe essere legalmente protetto dalle società di cui è titolare. Tuttavia, l’uso della nullatenenza potrebbe sollevare sospetti sul tentativo di evitare il pignoramento da parte delle autorità fiscali o dei creditori. Per la legge italiana, un individuo può essere considerato nullatenente se non possiede redditi da lavoro, pensione o altre fonti, né beni immobili, mobili o finanziari soggetti a pignoramento. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come la protezione della prima casa o degli strumenti necessari per l’esercizio di una professione.

Dichiarandoti nullatenente attiri l’attenzione della finanza

Essere classificati come nullatenenti non implica che un individuo sia esente dai debiti, ma piuttosto che attualmente non possiede beni aggredibili per soddisfare i creditori. I debiti possono essere trasmessi anche ai figli e non è detto che la condizione di nullatenenza sia permanente, poiché i beni futuri potrebbero essere soggetti a pignoramento. Le autorità fiscali possono condurre indagini per verificare la veridicità della nullatenenza, utilizzando strumenti come il redditometro e l’analisi delle transazioni bancarie. Inoltre, possono essere esaminate le attività finanziarie e gli atti di trasferimento di beni degli ultimi cinque anni per individuare eventuali tentativi di frode.

Il caso di Fedez solleva importanti questioni sulla dichiarazione di nullatenenza e le sue implicazioni legali. Mentre la legge offre protezione per determinati beni e redditi, l’abuso di tale protezione può comportare conseguenze legali e finanziarie. È fondamentale che le autorità vigilino attentamente sull’uso corretto e legittimo della nullatenenza per garantire l’integrità del sistema giuridico e finanziario.