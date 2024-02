Il segreto dei Bancomat: ecco cosa succede se premi questo tasto | Scoperta rivoluzionaria

Un prelievo senza carta, accessibile a tutti: com’è possibile? Ve lo spieghiamo noi, ecco tutte le novità riguardanti gli ATM.

In un’epoca digitale che ci permette di accedere ai servizi finanziari con un semplice click o un’app sullo smartphone, il bancomat rimane comunque una parte fondamentale della vita di ogni cittadino.

Con la possibilità di eseguire operazioni di prelievo, versamento o pagamento in autonomia, l’utilizzo dei bancomat è una realtà comune per chiunque.

Tuttavia non tutti sanno che alcuni dispositivi bancomat sono provvisti di funzionalità specifiche, in grado di agevolarne l’utilizzo in maniera sorprendente.

Una di queste funzionalità riguarda l’utilizzo del tasto indicato col numero 9, che permette di… prelevare senza carta! Ecco spiegati tutti i dettagli.

Un prelievo privo di ostacoli per questo operatore

Il prelievo senza carta dai bancomat è una novità che sta cambiando il modo in cui gestiamo il denaro. In un’epoca in cui la tecnologia ci offre sempre più opzioni per semplificare le transazioni finanziarie, questa funzione rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione dei servizi bancari. Il processo è sorprendentemente semplice: basta premere il tasto 9 sul tastierino dell’ATM di Poste Italiane e seguire pochi passaggi attraverso l’applicazione Postepay o Bancoposta sul proprio smartphone. Questo consente agli utenti di prelevare contanti senza dover avere con sé la tradizionale carta fisica. È un’opzione che si adatta perfettamente allo stile di vita moderno, dove la frenesia quotidiana e le distrazioni possono portare a dimenticare la carta di debito o a non averla con sé in determinati momenti.

La comodità di questa funzione è innegabile. Non solo elimina la necessità di portare con sé la carta fisica, ma offre anche una maggiore sicurezza, in quanto il prelievo viene autorizzato tramite il proprio smartphone e il codice personale Poste ID. Inoltre, questa modalità offre una maggiore flessibilità, consentendo agli utenti di prelevare denaro contante anche quando non hanno con sé la loro carta di debito o quando la carta è temporaneamente smarrita o danneggiata.

Tutta la procedura di prelievo spiegata

Ma quali sono i requisiti per utilizzare questa funzione? In primo luogo, è necessario essere titolari di un conto presso le Poste Italiane e avere scaricato l’applicazione Postepay o Bancoposta sul proprio smartphone. Una volta effettuato l’accesso all’applicazione e raggiunto lo sportello dell’ATM, è sufficiente selezionare l’opzione “Prelievo senza carta” e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Dopo aver premuto il tasto 9 sul tastierino dell’ATM, comparirà un codice QR sullo schermo, che dovrà essere inquadrato con il proprio smartphone. A questo punto, sarà possibile selezionare il metodo di pagamento desiderato, come ad esempio una carta prepagata o di debito Postepay, e confermare l’importo del prelievo inserendo il codice personale Poste ID.

Questa nuova funzione offre numerosi vantaggi per gli utenti, rendendo i prelievi di contanti più comodi, sicuri e accessibili. È particolarmente utile in situazioni in cui dimentichiamo la carta di debito o non vogliamo portarla con noi per motivi di sicurezza. Inoltre, rappresenta un ulteriore passo verso un futuro in cui le transazioni finanziarie saranno sempre più integrate con la tecnologia e sempre meno dipendenti dalle tradizionali carte di plastica. Tuttavia, è importante tenere presente che questa funzione è attualmente disponibile solo per gli ATM di Poste Italiane e richiede l’utilizzo delle applicazioni Postepay o Bancoposta. Ciò significa che non tutti i titolari di conti bancari potranno usufruire di questa comodità, almeno per il momento. Tuttavia, è probabile che altre banche e istituti finanziari seguiranno l’esempio di Poste Italiane e introdurranno funzionalità simili nei loro servizi bancari.