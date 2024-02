Quanto guadagna un medico di base per ogni singolo paziente? La risposta ti sorprenderà

Nell’accezione comune i medici di base sono molto ricchi. Andiamo a scoprire maggiori particolari in merito ai loro guadagni per ogni singolo paziente

Quando si pensa al guadagno di un singolo lavoratore la categoria dei medici di base viene sempre messa tra le fasce alte. D’altronde un po’ per merito un po’ per l’importanza del ruolo si ritiene che questa figura abbia degli introiti di un certo rilievo. In parte sicuramente è vero, anche se vanno analizzati diversi aspetti.

Non tutti i medici della mutua hanno il medesimo stipendio in Italia. Prima di addentrarci in aspetti meramente economici è bene specificare qual è il loro ruolo. Di fatto devono saper prestare assistenza medica di primo livello per quanto riguarda l’ambito del servizio sanitario nazionale. Ognuno ha un determinato numero di pazienti che va ad incidere sul conteggio finale del salario al pari dell’anzianità di servizio e della reperibilità nelle ore notturne.

Lo stipendio medio annuale di un medico della mutua

Partendo dai pazienti la somma base è di 3,20 euro per ogni soggetto in cura. Questa cifra vale per i medici che hanno meno di 500 pazienti. Se il numero aumenta il corrispettivo d riduce alla metà. In ogni caso un medico nel nostro paese può avere al massimo 1.500 pazienti nello stesso momento.

Facendo un esempio specifico, un medico giovane qualora dovesse avere 1.500 pazienti guadagnerà al massimo 52.000 euro lordi all’anno mentre se ha un’esperienza di almeno 10 anni può arrivare a toccare anche i 150.000 euro lordi ogni anno. Chiaramente a fronte di questi introiti ci sono delle responsabilità importanti nei confronti di ogni singolo individuo.

Il medico infatti deve avere una cartella clinica per ogni paziente che cura e deve tenerle tutte sistemate, ordinate e aggiornate in modo tale da avere sempre un quadro chiaro della situazione. Passando invece alle mansioni, di base deve prestare attività di prevenzione, deve prescrivere i farmaci laddove siano necessari, deve misurare la pressione ed eseguire delle diagnosi.

Inoltre tra i suoi obblighi c’è quello di prescrivere delle terapie, fare i vaccini, compilare i certificati medici e prescrivere gli esami. Ovviamente non è semplice farlo per tutte queste persone, ragion per cui in molti casi i medici si avvalgono di assistenti o segretari che riescano a dargli manforte. Dunque il medico è sicuramente un lavoro molto remunerativo, ma comporta anche tutta una serie di sacrifici che bisogna mettere in preventivo fin dal primo giorno di università.