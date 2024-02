Bere più acqua per tenere a bada la glicemia: consigli di un esperto per un’idratazione ottimale

L’acqua gioca un ruolo fondamentale nella vita degli esseri umani, anche per quanto riguarda la glicemia: ecco i consigli dell’esperto.

Andare avanti con gli anni significa prendere familiarità con il proprio corpo e imparare a prendersene cura anche sotto aspetti tenuti in disparte, come quello della glicemia.

Mantenere la glicemia sotto controllo è un aspetto cruciale per la salute, specialmente per coloro che convivono con il diabete o che potrebbero essere a rischio di sviluppare questa condizione.

Uno degli elementi spesso trascurati nella gestione della glicemia è l’importanza fondamentale dell’acqua.

In questo articolo, esploreremo il legame tra l’idratazione e la stabilità dei livelli di zucchero nel sangue, oltre ai preziosi consigli di un esperto del settore.

Come bere acqua per mantenere stabile la glicemia

L’acqua è un elemento essenziale per il corretto funzionamento del nostro organismo, incluso il processo metabolico coinvolto nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue. Quando il corpo è disidratato, può rispondere aumentando i livelli di zucchero nel sangue poiché l’acqua è necessaria per il trasporto del glucosio alle cellule per l’energia. Mantenere un’adeguata idratazione può quindi giocare un ruolo significativo nel prevenire picchi indesiderati di glicemia.

Secondo il dott. Marco Rossi, endocrinologo presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, “bere acqua regolarmente durante il giorno è fondamentale per tutti, ma è particolarmente importante per le persone con diabete o predisposizione a questa condizione”. Egli consiglia di bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno e di distribuire il consumo di acqua uniformemente durante l’arco della giornata. Il dott. Rossi ha anche sottolineato l’importanza di prestare attenzione alla qualità dell’acqua consumata: “L’acqua non dovrebbe contenere zuccheri aggiunti o altre sostanze che potrebbero influenzare negativamente i livelli di glicemia”, ha affermato. “L’acqua minerale o l’acqua filtrata sono scelte eccellenti“.

Strategie pratiche per bere più acqua

Per coloro che trovano difficile bere abbastanza acqua durante il giorno, il dott. Rossi ha suggerito alcune strategie pratiche:

Impostare promemoria: Utilizzare un’applicazione per il telefono o impostare promemoria regolari per ricordarsi di bere acqua durante il giorno.

Utilizzare un’applicazione per il telefono o impostare promemoria regolari per ricordarsi di bere acqua durante il giorno. Portare con sé una bottiglia d’acqua : Tenere sempre con sé una bottiglia d’acqua riutilizzabile può rendere più facile bere acqua costantemente.

: Tenere sempre con sé una bottiglia d’acqua riutilizzabile può rendere più facile bere acqua costantemente. Aggiungere sapore : Per rendere l’acqua più piacevole, è possibile aggiungere fette di agrumi o altre erbe aromatiche senza aggiungere zucchero.

: Per rendere l’acqua più piacevole, è possibile aggiungere fette di agrumi o altre erbe aromatiche senza aggiungere zucchero. Sviluppare una routine : Creare una routine quotidiana in cui si beve un bicchiere d’acqua ad intervalli regolari, ad esempio al risveglio, prima dei pasti e prima di coricarsi.

: Creare una routine quotidiana in cui si beve un bicchiere d’acqua ad intervalli regolari, ad esempio al risveglio, prima dei pasti e prima di coricarsi. Monitorare l’idratazione: Utilizzare una bottiglia d’acqua graduata può aiutare a tenere traccia del consumo giornaliero di acqua per coloro che hanno difficoltà a monitorare quanto stanno bevendo.

Seguire le raccomandazioni di esperti come il dott. Rossi e adottare strategie per bere più acqua durante il giorno può contribuire significativamente a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e promuovere una migliore salute generale.