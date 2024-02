Turismo culturale: ecco le migliori città da visitare, tra queste una è italiana

Se stai programmando le prossime vacanze e cerchi luoghi interessanti culturalmente queste sono le migliori città da visitare

Il magazine specializzato nei viaggi, Time Out, ha indagato per scoprire quali sono le città più interessanti a livello culturale. La ricerca riguarda tutto il mondo e in classifica è entrata anche una città italiana che ha molto da offrire a livello storico, artistico e culturale. In totale sono venti le località selezionate dalla rivista inglese e sono tutte da prendere in considerazione per la prossima vacanza.

Il Time Out ha preso in considerazione diversi fattori per stilare la sua classifica. L’indagine si è svolta con un’intervista a 21 mila persone che hanno risposto a quesiti specifici sulle loro città. Il risultato è sorprendente per certi aspetti ma anche molto interessante in quanto svela le migliori città culturali dove viaggiare per arricchire le proprie conoscenze. Ecco quali sono.

Classifica delle migliori città da visitare nel mondo

La consultazione di una classifica ottenuta da un’attenta e approfondita ricerca, può essere utile a chi vuole programmare un viaggio tra cultura, storia, architettura, arte e spettacoli. Per riuscirci sono state intervistate oltre 20 mila persone chiedendo informazioni sulla propria città e gli eventi culturali che si svolgono in loco. Le risposte che sono state fornite hanno permesso ai giornalisti del Time Out, travel magazine, di stilare una classifica alquanto precisa dal punto di vista di coloro che vivono queste località.

Tra le tante città inserite nell’indagine, Parigi in Francia, non ha ricevuto un punteggio tale da rientrare nei primi posti della classifica. Infatti occupa solo l’undicesimo posto al contrario delle aspettative collettive. Mentre l’ultimo posto è toccato a Seoul. In elenco sono state inserite città importanti come Praga, Città del Messico, Edimburgo, Vienna e Melbourne. Ma in classifica c’è anche una città italiana molto famosa per la sua ricchezza culturale e artistica, Firenze.

D’altronde la località fiorentina vanta il Museo più ammirato e visitato a livello mondiale. Stiamo parlando della Galleria degli Uffizi che espone opere d’arte di inestimabile valore tra cui la Primavera di Botticelli. Ma non solo, la città di Firenze offre spunti culturali in ogni angolo della città, in particolare nel centro storico. Passeggiando dal Ponte Vecchio si arriva al Duomo di Firenze oltre che al Battistero di San Giovanni, una camminata che riporta indietro nel tempo riempiendo gli occhi di bellezza architettonica.

Da non dimenticare è il David di Michelangelo che si trova in esposizione presso la Galleria dell’Accademia. Ma ci sono anche altri luoghi interessanti da visitare a Firenze, tra questi ricordiamo il mercato di San Lorenzo. E tra un monumento e un’attrazione culturale e l’altra, è importante gustare la ricchezza enogastronomica fiorentina, anch’essa permette di fare un viaggio nella storia e nella tradizione enogastronomica di Firenze.