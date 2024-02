Maria De Filippi, la dieta per mantenersi sempre in forma: svelato il suo segreto

È sempre in perfetta forma fisica non mostra mai chili di troppo e per riuscirci segue la dieta Maria De Filippi, in cosa consiste

Bionda e con un fisico da vent’enne ma ha 62 anni, come riesce a restare in forma la nota conduttrice Maria De Filippi? Il suo segreto è nascosto negli alimenti che sceglie ogni giorno per nutrirsi in modo bilanciato ma senza rinunciare al piacere della buona tavola. La dieta alimentare che segue la Queen Mary della televisione italiana, è particolare ma tutti possono seguirla.

Ottenere gli stessi risultati è possibile applicando gli stessi criteri adeguati alle proprie necessità. Naturalmente è importante ricordare che l’alimentazione è alla base di tutto, ma è necessario anche seguire un buono stile di vita facendo attività fisica moderata ma regolare. La dieta di Maria De Filippi è, comunque, un ottimo metodo per dimagrire e mantenersi in forma a ogni età.

La dieta di Maria De Filippi, alimentazione sana e bilanciata

Queen Mary della tv, così è stata soprannominata la conduttrice di molti programmi di successo che si possono vedere sui canali Mediaset. Uomini e Donne, Tu si che vales, C’è posta per te e Amici, la conduttrice riesce a tenere le redini di diverse trasmissioni senza mai sbagliare un colpo. E in ogni occasione si mostra sempre con un fisico perfetto nonostante i 62 anni compiuti dalla conduttrice. Ma come ci riesce? Il segreto è nella dieta alimentare che segue scrupolosamente e la regolare attività fisica.

La dieta di Maria De Filippi è costituita da alimenti leggeri e facilmente digeribili, ma soprattutto è bilanciata e nutriente senza eccessi o carenze. Protagoniste del regime alimentare sono le proteine che assume attraverso alimenti magri come il pesce e la carne bianca mentre la carne rossa è molto limitata. Ma nel menù non possono mancare i carboidrati sempre in modo controllato, infatti la pasta entra nel menù della conduttrice solamente una volta ogni sette giorni.

E i dolci? Maria De Filippi non ama i cibi dolci quindi ne mangia molto pochi senza soffrirne la mancanza. Ma c’è una leccornia a cui non sa assolutamente resistere, le caramelle. Tutti lo sanno, anche mentre è in diretta la conduttrice è solita estrarre dalla tasca una caramella che l’aiuta a schiarire la voce e a darle la giusta energia per continuare. Ma non è tutto qui, sulla tavola della De Filippi non possono mancare i latticini, naturalmente solo quelli magri. E poi la frutta e la verdura che sono indispensabili in una dieta sana e nutriente.

Abitudini alimentari e sport sono, quindi, il segreto della bellezza senza tempo della conduttrice che oltre a mangiare in modo corretto e vario non dimentica mai di fare sport. Tra i suoi preferiti c’è il crossfit e il tennis che ama praticare almeno due volte alla settimana.