Whatsapp: arriva la novità mai vista che cambia le modalità di fruizione degli utenti

A marzo Whatsapp rilascerà un aggiornamento che consentirà di accedere ad una funzionalità decisamente rivoluzionaria

Le innovazioni di Whatsapp sono sempre all’ordine del giorno. Questo però è già notoriamente risaputo. Ciò che invece è meno noto è che stavolta la novità è destinata a stravolgere l’utilizzo della nota applicazione con la cornetta biancoverde. Al momento questa importante upgrade è stata fatta solo in alcune località estere, ma ben presto arriverà anche nel Bel Paese.

I tecnici di Meta hanno preso spunto da un qualcosa che abbiamo già visto in passato e che è stato proposto nella fattispecie da Google. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Tenetevi forte, si tratta davvero di un qualcosa di rivoluzionaria che lascerà a bocca aperta un po’ tutti gli utenti.

Whatsapp: in cosa consiste l’importante aggiornamento? Tutte quel che ‘c’è da sapere

In pratica sarà possibile ricevere sulla nota app di messaggistica istantanea anche i messaggi provenienti da altre applicazioni che hanno il medesimo scopo. Come già anticipato, Google aveva fatto qualcosa del genere consentendo ai fruitori di avere nello stesso luogo i messaggi Hangout e quelli inviati con il numero di telefono dall’applicazione interna.

Questa funzione però non ebbe chissà che successo, anche perché non tutti si avvalgono degli strumenti sopracitati. Con Whatsapp l’effetto si preannuncia completamente diverso visto che fa parte del vasto mondo di Meta in cui sono ricompresi anche altri importanti social network come Instagram e Facebook.

Andando nello specifico l’idea è quella di collegare tutte le applicazioni di messaggistica (come ad esempio Telegram e Messanger) a Whatsapp e tenere in un unico luogo tutti i messaggi. Le app che si collegheranno a quella considerata più celebre usufruiranno di notevoli vantaggi come ad esempio la crittografia end-to-end.

Ribattezzata con il nome di “interoperabilità” da Meta, la novità dovrebbe arrivare in Italia a partire da marzo, mentre da altre parte è già disponibile con l’aggiornamento dell’11 febbraio. Non tutti i servizi sono però ricompresi. Per le chiamate e le chat di gruppo si dovrà attendere ancora qualche tempo, anche se ad oggi non è stata data ancora nessuno info in merito alla data del possibile lancio.

L’obiettivo è quello di superare l’ostacolo della dispersione dei messaggi o che comunque vengano letti quando è poi troppo tardi. Così facendo infatti anche coloro che non usano principalmente Whatsapp potranno parlare con i propri contatti utilizzando lo strumento che più si preferisce.