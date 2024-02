WhatsApp, il trucco per scoprire se un messaggio è stato letto anche senza spunte blu

Non tutti lo sanno, ma esiste un trucchetto per scoprire se qualcuno ha letto un messaggio WhatsApp anche senza le famose spunte blu.

Molti utenti WhatsApp preferiscono disabilitare le famose punte blu che danno la conferma della lettura di un messaggio.

Disabilitare la notifica di lettura è molto semplice, basta accedere alle “Impostazioni” dell’app, selezionare “Account” e poi “Privacy”. Successivamente basterà togliere il segno di spunta dalla voce “Conferme di lettura”, che compare nella parte bassa della schermata.

Altrettanto facile, però, è scoprire se il messaggio è stato davvero letto o se il destinatario ci sta ignorando volontariamente. Esiste, infatti, un trucchetto che non tutti conoscono, attraverso il quale è possibile smascherare i furbetti della piattaforma verde.

Come scoprire se un messaggio WhatsApp è stato letto anche senza spunte blu

Da qualche anno l’applicazione verde della Famiglia Meta, ha introdotto il sistema di notifica che informa gli utenti quando un messaggio inviato è stato visualizzato dal destinatario. Parliamo delle note spunte blu, che notificano la visualizzazione di un messaggio. In alcuni casi, toccando il messaggio, è possibile anche avere qualche informazione in più come, ad esempio, l’ora esatta in cui il messaggio è stato letto.

Tuttavia, probabilmente per una maggiore privacy, molti utenti decidono di disabilitare la notifica di lettura, anche se questa cosa nei fatti non impedisce di capire se un messaggio è stato letto o no. In pochi lo sanno, ma esiste un trucchetto semplicissimo che consente di scoprire se un messaggio sia stato letto o meno anche senza ricorrere alle spunte blu.

Scoprire se un messaggio è stato letto anche senza le famose spunte blu è davvero molto semplice. In pratica, basterà inviare un messaggio di testo al contatto e, qualora non dovesse esserci alcuna risposta, inviargli un secondo messaggio vocale. Indipendentemente dalla lunghezza del vocale e dal suo contenuto, quando il contatto lo aprirà per ascoltarne il contenuto, apparirà la spunta blu. Anche se le spunte del messaggio di testo non dovessero diventare blu, si avrà comunque la certezza che una volta ascoltato il vocale, il messaggio è stato letto. WhatsApp, infatti, non applica la stessa restrizione agli audio, quindi, consente di capire se sono stati ascoltati anche nel caso in cui la conferma di lettura risulti disabilitata.