Ti sposti in auto o in moto? Presto sarai costretto a cambiare le tue abitudini | Benzina e gasolio alle stelle: segnati questa data

Il caro vita è una preoccupazione costante per le famiglie italiane ma ora c’è un allarme rosso su benzina e gasolio prezzi alle stelle

Spostarsi in auto, in moto o con qualsiasi veicolo che necessiti di benzina o gasolio, potrebbe diventare un problema da non sottovalutare. Si prevede a breve un forte rincaro dei prezzi ma perché questa previsione nefasta? Le famiglie italiane sono già in tensione per il caro vita che ha visto aumentare i costi riguardo la normale spesa settimanale e ora dovranno fare i conti anche con un surplus di uscite.

Se ti sposti abitualmente con l’auto o con la moto, dovrai mettere in conto un rialzo dei costi per i trasporti. L’economia domestica deve essere ricalcolata in quanto ci sono sorprese in arrivo e non si tratta di cambiamenti positivi. Chi si trova in difficoltà economica deve prendere in considerazione le possibili alternative per gli spostamenti.

Benzina e gasolio: prezzi in rialzo a partire da questa data

Le bollette di luce e gas sono un continuo pensiero per tutte quelle famiglie che non possono contare su entrate economiche esorbitanti. In particolare c’è una forte preoccupazione per l’aumento del gas che è giunto a tariffe folli in seguito alla chiusura del mercato tutelato. Ma non è solo questo il pensiero che deve mettere in allarme i cittadini italiani. Ci sono altri costi che incidono nell’economia domestica e rappresentano una buona fetta di spese per le famiglie.

Stiamo parlando del carburante per auto e moto con prezzi. Sia la benzina che il gasolio stanno continuano a salire. Il rialzo del prezzo del carburante può creare problemi a tutti coloro che non possono sostenere spese ulteriori. Saranno, infatti, le famiglie con maggiori difficoltà economiche a incassare il colpo dell’aumento inaspettato del carburante. Gli aumenti sono già stati applicati, in realtà, ma sono in continuo rialzo.

Dall’inizio dell’anno 2024 è visto salire il costo del gasolio al self service da 1,72 euro/litro fino a 1,77 euro al litro nei primi giorni di febbraio. La benzina, sempre al self service, ha visto un prezzo iniziale di 1,81 euro/litro al 1 gennaio e ha toccato quota 1,81 euro/lt al 5 febbraio. Se si considerano i prezzi del distributore in modalità servito, la benzina è aumentata da 1,75 euro per litro di gennaio a 1,81 euro/lt rilevati al 5 febbraio 2024. Mentre il gasolio servito ha fatto uno sbalzo da 1,86 euro a 2 euro e in alcuni distributori sono stati superati. Questi dati sono stati rilevati in Veneto da Moreno Parin, Presidente Gestori Carburante Treviso, e Adriano Bordignon, Presidente nazionale Forum delle Famiglie, come riportato da Antennatre Medianordest.