Pago 2.000 euro per l’assicurazione della mia auto: ho scoperto il trucco che nessuno ti dirà per risparmiare un botto | Sbrigati prima che ti beccano

L’RC Auto sta diventando sempre più onerosa, ma esiste un trucchetto che ti consente di risparmiare su questa spesa.

Sottoscrivere l’assicurazione di un’automobile è una pratica piuttosto dispendiosa in questa fase storica. Sono infatti stati diversi i rincari che si sono succeduti negli ultimi anni e che hanno condizionato e non poco le scelte degli automobilisti italiani. L’inizio del 2024 ha di fatto confermato questo trend.

Attualmente si attesta in media sui 389,10 euro con un aumento in termini nominali su base annua del 7,5%. Numeri di un certo rilievo che in qualche modo bisogna ammortizzare. D’altronde soprattutto nelle grandi città e nei posti con non molti servizi è indispensabile poter avere una macchina.

Senza di essa si rischia di veder limitato il proprio raggio d’azione e quindi non è immaginabile pensare di privarsene per evitare i costi di gestione e manutenzione. Tuttavia un metodo per cercare di limitare i danni esiste, anche se di fatto non è propriamente agevole. Ecco qual è nello specifico.

Prima di addentrarci nella questione è bene specificare che anche i dati dell’Ivass riguardanti il mese di gennaio 2024 hanno confermato gli aumenti e a tal proposito il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona ha definito questi continui rincari ingiustificati oltre che vergognosi.

Come risparmiare sull’assicurazione auto

Tornando invece al fulcro della questione, ovvero come cercare di pagare meno la polizza assicurativa, il “trucchetto” sta nel cambiare città. Infatti alcune località italiano sono di gran lunga più care di altre. Le città di grandi dimensioni sono l’esempio più calzante sotto questo punto di vista.

In generale però l’aumento maggiore nell’ultimo periodo si è registrato in diverse province del Nord Italia come Alessandria, Vercelli e Biella con una percentuale del 10%. Milano si attesta sul 9,9% mentre Roma, Belluno e Novara sono giunte al 9,8% in più. Stabili invece Catanzaro, Nuoro e Rimini con il 4%.

In quali parti d’Italia costa meno l’RC Auto

La città con il premio più elevato resta Napoli con una media di 560,18 euro. Seguono Prato con 553,77 euro e Caserta con 500,35 euro. L’altra faccia della medaglia è rappresentata da Enna, Oristano e Potenza, dove il costo dell’assicurazione auto si aggira a poco meno di 300 euro all’anno.

In virtù di ciò agli automobilisti non resta che spostare la propria residenza in comuni dove i prezzi sono più contenuti. Bastano anche pochi chilometri e tutto può cambiare in maniera piuttosto considerevole. D’altronde risparmiare qualche centinaia di euro può fare la differenza nell’economia di un nucleo familiare.