Addio busta paga, gli importi sono spariti nel nulla | I dipendenti sono nei guai: ripristina tutto in questo modo

Alcuni dipendenti sono alle prese con una problematica riguardante gli stipendi. Ecco di cosa si tratta e in che modo si può risolvere.

L’arrivo dello stipendio è sicuramente un momento di grande gioia per ogni lavoratore dipendente. Si tratta di quel frangente in cui si vedono ripagati i proprio sforzi e i propri sacrifici con il premio economico. D’altronde uno degli assunti basilari dell’esistenza umana è proprio quelli di lavorare per poter vivere.

Dunque quando ci si vede accreditata la paga si dà una valida ragione a quel tempo impiegato a spendere energie per svolgere al meglio la propria mansione. Alle volte chiaramente si è pienamente soddisfatti, in altre invece c’è del malumore perché magari ci si aspettava di più in busta paga.

Una prassi piuttosto consolidata e che dipende da diversi fattori. Ovviamente la base fissa la si conosce al momento della stipula del contratto di lavoro, ma ci sono diversi fattori che possono incidere sul reale guadagno mensile. Tra tassazione, contribuiti e altre voci affini il salario non è quasi mai uguale a quello del mese precedente.

In questa fase c’è una categoria che può esultare più delle altre e che nel mese di marzo potrà contare su un incremento dei propri introiti. Chiaramente esiste una spiegazione logica a tutto ciò che andremo ad analizzare insieme. D’altronde seppur per molti sarebbe bello, non esistono degli incrementi salariali campati per aria.

Stipendio insegnanti: cosa sta succedendo

I diretti interessati sono gli insegnanti, che vedranno aumentare il loro stipendio per via degli arretrati 2024. Tali importi sono visibili su NoiPa anche se allo stato attuale il servizio di consultazione non funziona. Ma quando sarà possibile effettuare questo importante controllo di queste somme?

La piattaforma non ha ancora reso note le indicazioni specifiche riguardanti le tempistiche di ripristino. Per effetto di questa incertezza gli insegnanti e l’intero personale ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria) potrebbero quindi ritrovarsi in difficoltà con la visualizzazione degli arretrati.

Stipendio insegnanti: a cosa sono legati gli arretrati e a quanto ammontano

Focalizzandoci invece sulla natura degli arretrati 2024 così come quelli del periodo 2022/2023 sono legati al rinnovo del Ccnl Istruzione e Ricerca 2019-2021 e sono legati alla Retribuzione professionale docente (Rpd) che da gennaio 2022 è in fase crescente. Passando al personale ATA gli arretrati riguardano invece l’aumento del Compenso individuale accessorio (Cia).

Gli importi stando a quanto stimato dalla Flc Cgil vanno da 247,20 euro per i docenti con meno di 14 anni di servizio agli oltre 300 euro per chi invece può vantare una carriera di oltre 28 anni. Dunque cifre che soprattutto in questo preciso momento storico possono risultare piuttosto comode.