Quasi 200 milioni sprecati in modo assurdo | Allarme per diverse banche mondiali: scopri se in questa lista c’è anche la tua

Le banche statunitensi sono in pieno allarme per via di un movimento di mercato abbastanza inaspettato. Ecco cosa è successo.

Le questioni relative alle banche riscuotono sempre un certo interesse a livello popolare. D’altronde la gente quando sente delle notizie in merito teme per i propri guadagni e risparmi e considerando la fase già abbastanza ardua tra rincari e tassazioni è bene sempre avere tutto sotto controllo.

Avere degli standard di vita elevati per chi fa dei lavori comuni sta diventando sempre più complicato anche per via dell’inflazione che è stata notevolmente accentuata anche dallo scoppio improvvise delle due guerre che ormai da diverso tempo stanno falcidiando l’Ucraina e la striscia di Gaza.

Uno scenario abbastanza difficile da sopportare per chi ogni giorno si alza presto al mattino e fa degli enormi sacrifici a lavoro per sostentare le proprie famiglie. Purtroppo però bisogna imparare in qualche modo a conviverci sperando che la situazione non precipiti ulteriormente.

In questo periodo sta suscitando non poche preoccupazioni una manovra finanziaria che potrebbe avere delle ripercussioni sull’intero sistema bancario statunitense. E si sa, ciò che accade oltreoceano ha sempre qualche ripercussione anche sui mercati delle altre parti del mondo.

La clamorosa cessione da parte del Ceo di JPMorgan

Andando nello specifico Jamie Dimon CEO di JPMorgan ha ceduto una considerevole quantità di azioni alla della banca. Quello che sembrava un movimento ordinario ha però innescato una serie di speculazioni miste a preoccupazioni inerenti il futuro della più grande banca degli Stati Uniti.

Gli altri istituti di credito sparsi in giro per il territorio americano sono in piena allerta dopo questo avvenimento. Dimon infatti in passato ha sempre avuto un certo fiuto negli affari acquistando azioni prima di importanti rialzi di mercato. Una mossa del genere ha lasciato tutti di sasso.

Perché è scattato l’allarme negli Usa e non solo

Tornado alla portata dell’affare il Ceo di JPMorgan ha ceduto più di 820.000 azioni per un valore che si attesta intorno ai 150 milioni di dollari. In molti hanno interpretato ciò come un segnale d’allarme considerando la sua notevole capacità di marketing e il saper captare le tempistiche sul mercato azionario.

Non resta che capire quali saranno realmente le conseguenze di quanto accaduto e se questo allarmismo generale è eccessivo o meno. Chiaramente servirà un po’ di tempo per vedere gli effetti in primis per la JPMorgan e poi per per le altre banche sia americane che degli altri continenti.