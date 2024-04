Addio internet a casa, con questo gestore paghi 4 spicci per 500 Gb al mese | L’offerta termina venerdì

L’offerta del noto gestore offre una serie considerevoli di vantaggi da sfruttare assolutamente. Andiamo a scoprirli insieme.

Avere una buona connessione Internet a casa o sul proprio cellulare al giorno d’oggi è fondamentale. Può servire praticamente per tutto: lavoro, svago o semplicemente per comunicare con amici e parenti. L’importante è che sia corposa e soprattutto veloce, altrimenti si rischia di rimanere “bloccati”.

Negli anni gli operatori presenti sul mercato sono aumentati in maniera considerevole e ciò ha contribuito a far aumentare il livello. Anche i prezzi sono scesi drasticamente il che rende questa spesa non troppo onerosa per le famiglie e i singoli cittadini. Proprio in questa fase sta spopolando una speciale promozione.

Si tratta di un pacchetto dati molto interessante ponderato da Very Mobile (quella che ha come testimonial Zlatan Ibramihovic per intenderci) che consente di avere una notevole quantità di Giga per poter navigare. Il tutto ad un prezzo alla portata di tanti.

Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli in merito sia per quanto concerne i servizi compresi sia per quanto riguarda i costi da sostenere che chiaramente in questa fase di continui rincari hanno sicuramente una certa importanza.

Very Giga Special: tutti i dettagli

Nello specifico con l’offerta ribattezzata “Very Giga Mobile” si può beneficiare di 500 Giga al mese al prezzo scontato di 13,99 euro anziché 15,99 euro. Il tutto in 4G con velocità fino a 300Mbps in download e 100Mbps in upload. È previsto inoltre un costo di attivazione di 9,99 euro.

Non è previsto alcun vincolo contrattuale e quindi si può tranquillamente disattivare la Sim in qualsiasi momento senza dover pagare alcun costo o penale. Se dovessero finire i Giga prima della decorrenza mensile basta andare sull’app nella sezione “Rinnova ora” così da avere subito altro traffico dati senza dover aspettare la data di rinnovo.

Dove si può acquistare la speciale promozione

Per poter aderire al piano ci sono due possibilità. La prima è online con la Sim che viene spedita entro 5 giorni lavorativi. Una volta ricevuta si potrà attivare in pochi minuti tramite la procedura di video identificazione.

L’alternativa è quella di recarsi presso i punti vendita fisici sparsi in giro per l’Italia. dove con l’ausilio di un operatore si può attivare la Sim ed effettuare il pagamento previsto per l’attivazione. Insomma tutto abbastanza semplice ed intuitivo e soprattutto molto conveniente per chi ha bisogno di Internet fuori dal proprio ambiente domestico.