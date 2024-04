Voli low cost, con 25 euro giri l’Europa amici, nonni e nipoti | Approfitta del coupon e prenota subito

Ecco dove è possibile andare in questa fase acquistando dei biglietti aerei a prezzi praticamente stracciati. I low cost più convenienti

La primavera è sicuramente un periodo favorevole per viaggiare. Rispetto alla fase estiva consente di poter usufruire di prezzi più vantaggiosi e di potersi godere al meglio i posti che si visitano visto che non sono ancora invasi dalle orde di turisti.

Chiaramente questo ragionamento non è valido per il periodo pasquale che notoriamente prevede delle maggiorazioni di non poco conto. Passata la festa però si può tornare a muoversi come meglio si ritiene opportuno.

A tal proposito infatti possono essere piuttosto interessanti alcune proposte di diverse compagnie low cost. Stando all’analisi condotta dal Corriere della Sera da alcuni aeroporti italiani si può partire anche con meno di 30 euro.

Le destinazioni invece sono tutte europee, ma non mancano i collegamenti tra i punti opposti del Bel Paese. Non ci resta che andare a vedere nel dettaglio le opzioni possibili e le date in cui si può beneficiare di questa particolare scontistica.

Voli low cost per viaggiare in Europa: tutte le possibili destinazioni

Ad esempio il 30 aprile dallo scalo di Bergamo si può raggiungere Dublino con un volo Ryanair ad appena 14,99 euro. Con 10,99 euro invece il 20 aprile grazie a Wizz Air si può volare fino a Tirana. Cambiando aeroporto la tratta Palermo-Milano Malpensa il prossimo 16 aprile costa 14,99 (con Ryanair).

Tra le altre offerte allettanti spicca sicuramente quella inerente il volo Milano Malpensa-Londra Gatwick a 18,49 euro in data 2 maggio con EasyJet. Chiaramente sono esclusi i servizi aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto, su cui le compagnie low cost sperano di arrotondare.

Compagnie low cost: cosa c’è dietro a questi “incredibili prezzi”

Spesso ci si interroga su quali sono i vantaggi di questa politica del “regalare” i voli ai passeggeri. In prima istanza è bene specificare che in alcuni orari (mattino presto o la sera tardi), le compagnie fanno fatica a riempire i propri aerei. A ciò va aggiunto che alcune mete con questi tariffari diventano decisamente più appetibili.

Il riscontro è abbastanza chiaro. Basta pensare che dal 1 aprile 2024 fino al 31 ottobre 2024 le compagnie low cost Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Vueling, Volotea, Transavia ed Eurowings hanno messo in vendita circa 50 milioni di posti a sedere per i voli tra l’Italia e il resto d’Europa. Dunque, è bene affrettarsi visto che tante persone ne staranno già approfittando.