Dichiarazione dei redditi 2024, non compilare nulla se ti arriva questo messaggio: ti fregano il conto in banca | Attento a questo mittente

In questa fase sta circolando un messaggio abbastanza pericoloso riguardante la dichiarazione dei redditi. Ecco quali sono i rischi.

La dichiarazione dei redditi è un qualcosa che crea sempre apprensione nelle persone. Il timore di non riuscire a rientrare nelle tempistiche o di sbagliare qualche passaggio è sempre dietro l’angolo. Se a ciò si aggiunge anche una possibile truffa, allora il tutto diventa ancor più complicato.

In questa fase infatti sta imperversando un tentativo di raggiro che ha proprio come oggetto la dichiarazione dei redditi. A lanciare l’allarme è stata proprio l’Agenzia delle Entrate tramite il proprio sito ufficiale. Attraverso una nota ha spiegato cosa sta accadendo.

Come capitato per tanti altri loschi tentativi di manipolazione avvenuti in passato il modo per fare presa sulle ignare vittime è la paura. Far credere che possa succedere qualcosa di clamoroso per spingere le persone a cadere nella trappola. Niente di più subdolo, niente di più meschino.

Per farsi trovare preparati è importante conoscere il nemico in modo tale da poterlo sconfiggere ed evitare ripercussioni deleterie a se stessi. Scopriamo come si articola questa truffa e cosa si può fare per debellarla in maniera definitiva.

Truffa dichiarazione dei redditi: come si svolge e come riconoscerla

I malviventi inviano una email a nome dell’Agenzia delle Entrate falsificando loghi e domini in modo tale da risultare credibili all’occhio delle “prede”. Nella comunicazione vengono menzionate presunte incongruenze nella dichiarazione dei redditi e si minacciano addirittura delle conseguenze legali di natura penale.

L’utente viene invitato a rispondere e a spiegare gli eventuali errori commessi in sede di compilazione della dichiarazione. La buona notizia però è che non è poi così difficile da capire che dietro a questi testi ci sono delle menti malefiche. Chi ha l’occhio attento può notare tranquillamente le differenze tra il logo reale e quello fake.

Come difendersi dal losco tentativo di raggiro

Inoltre sono presenti diversi errori grammaticali e di punteggiatura che chiaramente non sono concepibili da parte di un’ente così importante. In generale comunque non bisogna MAI cliccare sugli eventuali link riportati nella email. Stessa cosa per quanto concerne i dati personali. Meglio non condividerli.

Per fugare ogni dubbio ci si può mettere in contatto direttamente con l’Agenzia delle Entrate (quella vera) attraverso i suoi canali ufficiali. Un altro importante repellente è avere sul proprio Pc un antivirus aggiornato che sia in grado di riconoscere determinate minacce.