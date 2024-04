Truffe Amazon, non cliccare su questa notifica altrimenti ti indebiti per sempre | Svelato l’arcano

Sembrano in tutto e per tutto pagine Amazon, ma dietro si nasconde una trappola svuota-conti. Ecco come smascherare l’inganno.

Cresce il numero di truffe perpetrate a nome di Amazon, soprattutto, per via della fama del colosso dell’e-commerce. Complice anche il periodo pandemico, la piattaforma ha visto crescere esponenzialmente le vendite online, attirando l’attenzione dei malfattori del web.

L’aumento degli utenti Amazon rappresentano, attualmente, una ghiotta opportunità per i cyber criminali di mettere a segno i loro colpi. A restare intrappolato nella rete di questi truffatori, soprattutto, i meno avvezzi alle tecnologie, anche se c’è da dire che non è sempre facile smascherare l’inganno, considerato che le pagine fake sono in tutto e per tutto simili a quelle del gruppo capitanato dl multi miliardario, Jeff Bezos.

A confermarlo, anche uno studio condotto dall’azienda di sicurezza Bolster, dal quale è emerso che nel corso del Prime Day del 2021, le truffe perpetrate a nome Amazon sono aumentate di ben 7 volte. Ecco cosa fare per evitare che ti svuotino il conto.

Truffe Amazon: come funziona il tranello

Sebbene, le tecniche utilizzate siano pressoché le stesse, il phishing continua a mietere vittime. Questo, principalmente, perché utilizzano il nome di aziende note e delle quali gli utenti si fidano per spillare soldi alle malcapitate vittime.

Il tranello più popolare è, senza dubbio, l’invio di e-mail nelle quali vengono offerti prodotti a prezzi molto vantaggiosi. Alla fine del testo del messaggio, gli utenti vengono invitati a cliccare un link dove poter fare gli acquisti e inviare il denaro. Il risultato è solo quello di buttar via i propri soldi, senza ricevere nulla in cambio. Purtroppo, come abbiamo anticipato, non è così semplice smascherare l’inganno considerato che le pagine sono perfette repliche di quelle di Amazon. Vediamo allora, come sfuggire alla trappola.

Phishing: come evitare che ti svuotino il conto

Sebbene, non sia così semplice smascherare l’inganno, ci sono alcuni elementi a cui prestare attenzione per evitare rischi. Innanzitutto, è bene prestare attenzione ad eventuali e grossolani errori di grammatica all’interno del testo del messaggio. Un altro campanello d’allarme è la presenza di numeri telefonici ben visibili sulla pagina. Apparentemente, la comunicazione dei recapiti può sembrare un segno di affidabilità, ma nel caso di Amazon è bene ricordare che l’e-commerce non fornisce così facilmente questi contatti, piuttosto, preferisce inviare comunicazioni via e-mail o attraverso gli appositi form.

Infine, l’indirizzo della pagina web al quale rimanda il link, non appartiene a quello di Amazon. Prima di cliccare, dunque, meglio verificarne l’attendibilità, per esempio copiando il link e leggere le recensioni.