Bonus ristoranti 2024, è solo tuo a queste condizioni: ti salvi la vita | Hai tempo fino a lunedì

Arriva un nuovo bonus che interessa il settore della ristorazione. Ecco a quali condizioni il contributo può essere tuo.

Il Bonus ristoranti, pasticcerie e gelaterie 2024 consiste in un contributo a fondo perduto, che dunque non va restituito, riconosciuto agli imprenditori del settore per le spese sostenute per il funzionamento dell’attività.

Grazie allo stanziamento di ben 56 milioni di euro, i ristoranti, le pasticcerie e le gelaterie che soddisfano i requisiti necessari, potranno usufruire di un contributo in conto capitale pari al 70 per cento delle spese totali per l’acquisto di macchinari, l’assunzione di giovani tramite un contratto di apprendistato e di altri beni funzionali all’attività.

L’erogazione massima è di 30 mila euro, ma è destinata solo alle imprese con alcuni precisi requisiti.

Bonus ristoranti 2024: a chi spetta

E’, finalmente, arrivato l’ok alla presentazione delle domande per accedere al bonus ristoranti 2024. Il contributo, però, non verrà riconosciuto a tutti gli imprenditori nel settore della ristorazione, ma solo a chi possiede i requisiti necessari. Nello specifico, per quanto riguarda i ristoranti, l’azienda deve risultare operante nel settore identificato dal codice Ateco 56.10.11, cioè ristorazione con somministrazione. Deve, inoltre, essere costituita o iscritta come attiva nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure, che abbia acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici per almeno il 25 per cento degli acquisiti totali del periodo.

In merito ai requisiti richiesti per le gelaterie, è necessario che l’azienda operi nel settore identificato dal codice Ateco 56.10.30, cioè gelaterie e pasticcerie. Infine, chi si occupa esclusivamente di pasticceria, deve rientrare nel settore identificato dal codice Ateco 10.71.20, che indica i produttori di pasticceria fresca. In tutte e due i casi, comunque, è indispensabile l’iscrizione nel Registro delle imprese da almeno 10 anni. In alternativa, devono aver acquistato prodotti Dop, Igp, Sqnpi e prodotti biologici per almeno il 5% del totale.

Come presentare domanda per il bonus ristoranti 2024

Come abbiamo anticipato, il via libera alla presentazione delle domande è partito lo scorso 12 marzo. Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica sul portale Invitalia, al quale si accede tramite SPID o CIE.

Ricordiamo che l’erogazione massima prevista è pari a 30 mila euro per singola azienda (che corrisponde al 70% delle spese totali). L’importo copre esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di nuovi macchinari professionali e beni strumentali all’attività d’impresa. Inoltre, affinché l’acquisto venga effettivamente ammesso al contributo è indispensabile che il pagamento sia tracciabile (ogni bonifico deve partire da conti correnti dedicati intestati all’impresa).