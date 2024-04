Vuoi evitare di essere truffato? Devi cliccare questo tasto: nessuno te lo ha mai rivelato | Solo così non perdi 1000 euro

In pochi lo sanno, ma c’è un modo molto efficace per evitare spiacevoli truffe. Basta cliccare un tasto per metterti in salvo.

Continua a crescere il numero di attacchi di phishing ai danni dei malcapitati utenti in rete. Ogni giorno sono diverse migliaia le vittime di questa spiacevole truffa che punta ad ottenere i dati sensibili degli utenti e spillare loro dei soldi.

Le tecniche utilizzate sono quasi sempre le stesse. I truffatori utilizzano le e-mail, che ad un primo sguardo sembrano dei messaggi assolutamente “normali”, in tutto e per tutto simili a quelli che potrebbero essere inviati da una nota azienda, da un istituto di credito o da un fornitore. In realtà, è solo un’esca per adescare il malcapitato a fornire e condividere informazioni personali di valore: codici di accesso, dati finanziari, password e così via.

Purtroppo, sebbene se ne parli spesso, non è sempre così facile riconoscere l’inganno. Considerato che determinate tipologie sono davvero ben fatte, sono ancora tantissime le vittime di questo fenomeno. Per fortuna, esistono delle strategie, alcune più note altre meno, con cui è possibile sventare gli attacchi di phishing e smascherare anche quelli più accurati.

Come difendersi dal phishing

Di recente, si sente spesso parlare di phishing. Del resto, sebbene si tratti di una truffa ormai nota, sono ancora tantissime le vittime di questi attacchi. Come abbiamo anticipato, l’obiettivo di questo genere di truffa consiste nello spingere il malcapitato utente, attraverso false comunicazioni create apposta per confonderlo, a fornire i propri dati sensibili. I messaggi inviati imitano in tutto e per tutto quelli legittimi e fanno leva sulla paura o sulla fretta di sbrigare un adempimento, per cui, non è sempre facile sventare questo tipo di attacco.

Per fortuna, qualche strategia per difendersi dal phishing c’è. Il primo passo è alzare il livello di attenzione quando si legge una e-mail e, più in generale, i siti che si visitano. Attenzione, poi, ai messaggi che contengono promesse troppo belle per essere vere. Nella maggior parte dei casi, si tratta di e-mail del tutto fasulle e, dunque, da cestinare all’istante. Un alleato, forse meno conosciuto ma altrettanto valido, nella lotta contro il fenomeno del phishing, è il backup. Vediamo come funziona e perché può salvarci davvero.

Il backup: un valido strumento anti – phishing

Un valido alleato nella protezione dei dati da eventuali attacchi phishing è il backup delle e-mail. Si tratta di un’operazione davvero importante che crea una copia di sicurezza delle informazioni e dei file, e gestisce il ripristino in caso di incidente alla confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni.

Il backup è fondamentale non solo per le aziende ma anche per gli utenti privati e dovrebbe essere eseguito ad intervalli regolari (quotidianamente o settimanalmente) in modo da mettere al sicuro le informazioni più importanti.