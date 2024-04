Lavori in questa azienda? Incassa subito 4000€ sul tuo conto | Compila qui il modulo

Un’importante azienda internazionale ha in serbo un bonus davvero importante per i suoi dipendenti. Ecco per quale motivo

Quando si lavora bene e si ottengono dei risultati importanti il merito è chiaramente di tutti i componenti. Soprattutto nel caso di società di una certa grandezza il lavoro di squadra può davvero fare la differenza.

Nel momento in cui si riescono a raggiungere degli obiettivi è giusto premiare chi ha contribuito al successo. A tal proposito esiste il premio di risultato che viene erogato qualora si riesca ad arrivare ad una certa produttività.

In questa fase sta avendo una certa eco la notizia inerente al bonus che il marchio italo-francese EssilorLuxottica sta dispendendo ai suoi dipendenti in seguito agli obiettivi lavorativi raggiunti.

Si tratta di un valore lordo complessivo di 36,3 milioni di euro con una crescita del 14% rispetto allo scorso anno. Vediamo quindi a quanto può ambire il singolo lavoratore in questa fase piuttosto prolifica secondo quanto riportato da Forbes.it.

L’allettante incentivo varato da EssilorLuxottica

Come si evince dalla nota ufficiale emessa dalla stessa multinazionale il premio di risultato quest’anno può arrivare addirittura a 4.100 euro lordi che possono diventare 4.400 euro lordi qualora il dipendente di turno decidesse di convertire l’importo in beni e servizi welfare (che hanno una loro importanza per i lavoratori e le loro famiglie).

Un traguardo importante così come commentato anche dal chief people officer di EssilorLuxottica Piergiorgio Angeli: “Grazie a questo premio di risultato, il più importante in valore da noi mai erogato, riconosciamo ancora una volta il contributo essenziale dei nostri lavoratori alla crescita e al successo dell’azienda. Dare valore e dignità al loro lavoro è una priorità del nostro gruppo”.

L’ambizioso esperimento della settimana corta di lavoro

Non si tratta dell’unica grande novità riguardante EssilorLuxottica. Infatti il noto brand produttore di lenti oftalmiche, apparecchiature ottiche ed occhiali da vista e da sole quest’anno ha catalizzato su di essa notevoli attenzione anche per via di una decisione di assoluta rilevanza inerente l’organizzazione lavorativa.

Ha deciso di aprire alla settimana di lavoro corta tramite una sperimentazione che sta coinvolgendo circa 600 dipendenti scelti tra coloro che hanno avanzato questa richiesta. Nello specifico per 20 venerdì all’anno scelti dall’azienda resteranno a casa e potranno avere maggior tempo per poter rifiatare e badare al proprio tempo libero. Una vera e propria svolta che in Italia non ha ancora preso bene forma, ma che sulla scia di questo esempio potrebbe avere una nuova spinta.