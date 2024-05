Hai questa moneta da 1 euro in tasca? Preparati a comprare una villa al mare | Vedi se corrisponde alla descrizione

Contrariamente a quanto si possa pensare, non solo le monete antiche suscitano l’interesse dei collezionisti e gli appassionati di numismatica. Ad esempio, avere questa moneta da un euro può farti intascare un mucchio di soldi.

Sebbene, nel mondo della numismatica, le monete antiche la facciano da padrone, ci sono alcuni esemplari recenti, che suscitano molto interesse nei collezionisti disposti, in alcuni casi, a sborsare cifre pazzesche pur di accaparrarsene uno particolarmente raro.

Ci sono, ad esempio, alcune monete da 1 euro che raggiungono cifre da capogiro. In particolare, gli esemplari più rari, per via di eventuali errori di conio o perché coniati a bassa tiratura, ingolosiscono i collezionisti e gli appassionati di monete che possono arrivare a fare delle vere e proprie follie.

Tuttavia, affinché abbiano una valutazione numismatica di tutto rispetto, oltre a essere rare, le monete devono presentarsi in ottime condizioni, che in gergo si dice Fior di Conio. Anche se rara, una moneta che presenta graffi o segni di usura potrebbe perdere molto del suo fascino agli occhi degli esperti di numismatica.

Viceversa, una moneta rara in condizioni Fior di Conio è un vero e proprio oggetto del desiderio. Ma ora andiamo al sodo e vediamo come riconoscere le monete da 1 euro più preziose.

Monete da 1 euro: come riconoscere quelle che valgono una fortuna

Come abbiamo anticipato, non tute le monete da un euro sono interessanti per i collezionisti, ma solo quelle particolarmente rare e in perfetto stato di conservazione. Tra le monete da 1 euro più preziose, sicuramente, quelle che hanno come tiratura l’anno 1999 quando i primi Paesi hanno iniziato a coniare monete, con tre anni di anticipo rispetto al 2002, primo anno ufficiale della moneta europea.

E’ parecchio interessante agli occhi dei collezionisti e degli appassionati di numismatica, anche la moneta da 1 euro italiana, realizzata nel 2004 e nel 2005. Grazie a una tiratura di soli 5 milioni di pezzi, vale un bel bottino. Non male anche le quotazioni delle monete appartenenti alla seconda serie coniati nel 2018, 2019 e 2020. Molto rara è anche la moneta da 1 euro greca emessa nel 2012, nel 2020 e nel 2021.Si può guadagnare parecchio anche con la moneta da 1 euro spagnola coniata nel 2012, 2013,2014 o 2015.Valgono molti soldi anche alcune monete da 1 euro tedesche. In questo caso, quelle rare appartengono alla serie dal 2008 in poi e quelle che presentano errori di conio.

Come guadagnare con le monete da 1 euro

Insomma, avere nel porta spicci una rara moneta da un euro può essere una vera fortuna.

Tuttavia, prima di vendere e rischiare di guadagnare meno di quello che in realtà si dovrebbe, è meglio affidarsi alla valutazione di un esperto nel settore.