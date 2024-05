INPS, scappano tutti e bloccano i fondi: il danno è epocale | Ti levano più di 350€: l’hanno fatta grossa

In seguito ad un clamoroso avvenimento l’Inps si è ritrovata a non poter sbrigare diverse pratiche lasciando al palo i cittadini

L’Inps è un organo molto importante per i cittadini italiani. Si tratta di un’istituzione che può servire ad espletare diverse pratiche in termini di servizi e benessere. Per questo è importante che funzioni nel migliore dei modi.

Chiaramente essendo un ente nazionale può capitare che alle volte vada in contro a qualche intoppo. L’importante però è che il tutto si ripristini nel più breve tempo possibile, altrimenti si rischiano serie ripercussioni.

Ad esempio per gli anziani desiderosi di riscuotere il proprio assegno pensionistico è fondamentale l’apporto dell’Inps così come per le persone disoccupate che non aspettano altro che ricevere l’indennità prevista.

In questa fase però molti soggetti hanno dovuto fare i conti con un accadimento che di fatto ha bloccato l’intera macchina di smistamento dell’Inps. Andiamo quindi a scoprire con esattezza cos’è successo e che conseguenze avuto per coloro che necessitavano di aiuti o chiarimenti da parte dell’Istituto di Previdenza.

Cos’è successo alla sede dell’Inps di Cagliari

In pratica nella sede dell’Inps di Viale Regina Margherita situata nel pieno centro di Cagliari è stato lanciato un allarme bomba, rivelatosi poi falso. Poco prima dell’apertura una guardia giurata si è accorta di uno strano oggetto proprio in prossimità dell’ingresso.

Una volta avvicinatosi ha riscontrato che si trattava di una bomboletta spray da cui usciva fuoriusciva un filo. A quel punto preso da un lecito spavento ha avvertito le forze dell’ordine. D’altronde seppur siano passati già un bel po’ di anni ancora molte persone ricordano gli attentati di Unabomber nel nord-est dell’Italia a cavallo tra fine anni ’90 e inizi 2000.

L’enorme danno per i cittadini

L’area è stata prontamente transennata e il personale dell’Inps è stato messo in sicurezza. Gli artificieri della polizia hanno provveduto ad analizzare l’oggetto per capire cosa c’è realmente dietro a questa vicenda. L’ordigno come riportato da ansa.it sembra essere fasullo, ma chi lo ha messo lì chiaramente voleva far credere il contrario.

In attesa che le indagini chiariscano il tutto, per i cittadini cagliaritani si tratta di un inconveniente di non poco conto visto che chi doveva espletare le proprie pratiche all’Inps ha dovuto procrastinare. Quando però c’è il denaro di mezzo ciò può generare notevoli malumori, anche se visto l’allarmismo venutosi a creare era doveroso fermarsi un attimo per cercare di evitare conseguenze peggiori.